2024-06-08 13:29:35 BES’i olana hem emeklilik hem kredi!
Bireysel Emeklilik Sistemi içinde olanlar birikimlerini bozmadan teminat göstererek kredi çekebilecek. Üstelik birikimleri yine artmaya devam edecek. Temmuz'da ise ihtiyaçlar için kısmi ödeme başlayacak. Türkiye'de giderek büyüyen Bireysel Emeklilik sistemi yeni uygulamalarla daha cazip olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde devlet katkısının yüzde 25'den yüzde 30'a çıkmasının ardından katılımcı sayısı artmaya başlayan BES'te 18 yaşından küçüklere de hak tanınmasıyla fon büyüklüğü 1 trilyon lirayı geçti. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, BES'e 9 milyon 61 bin 975 kişi dahil olurken, toplam fon büyüklüğü devlet katkısı dahil 934 milyar liraya yaklaştı.