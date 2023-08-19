Beş yolun ortasında bulunuyor! Bu mezarın sırrı ne?

Atlar hastalandığı, sancılandığı zaman buraya getiriyorlardı. Türbenin etrafında dolanarak dua okuyorlardı ve atların sancısının iyi olduğunu düşünüyorlardı. Böyle bir rivayet var. Bir rivayet de benden önceki Sancılı Baba Camii'nden emekli olan Yaşar hocamın ailesinin balkonunun altına gelerek ‘Yaşar hocama söyle benim mezarımı yaptırsın’ diye de Yaşar hocam bana bizzat anlattı. 'Sen kimsin?' dediği zaman da 'Ben Sancılı Babayım' dediği rivayet edilir. Böyle rivayetler var kati olmamakla beraber. Ama bu atların sancılandığı çok söyleniyor, bu bir gerçek” dedi.