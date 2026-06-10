Beş takım daha istiyor: Brezilya milli takım stoperi geliyor: Beşiktaş kolları sıvadı
Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Flamengo’nun Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen stoperi Léo Pereira’yı gözüne kestirdi.
Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Flamengo’nun Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen stoperi Léo Pereira’yı gözüne kestirdi.
Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında savunma hattını güçlendirmek için gözünü Brezilya’ya dikti. Siyah-beyazlılar, Flamengo forması giyen ve son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 30 yaşındaki stoper Léo Pereira’yı kadrosuna katmak istiyor. Ancak Beşiktaş'ın bu transferde işi hiç de kolay değil.
Gazeteci Pablo Oliveira'nın iddiasına göre, Flamengo'nun piyasa değerinin iyice arttığını düşündüğü Pereira ile ilgilenen tek kulüp Beşiktaş değil. 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı için yurt dışından tam 5 kulüp devrede. Siyah-beyazlıların yanı sıra İngiltere'den Nottingham Forest ve Championship'e düşen West Ham, Meksika'dan ise Cruz Azul ve Monterrey oyuncuyu yakından takip ediyor.
Léo Pereira, geçmiş transfer dönemlerinde de Sevilla, Valencia ve Porto gibi önemli Avrupa kulüplerinin radarına girmiş ancak Flamengo o dönem ayrılığa sıcak bakmamıştı.
Bu sezon Flamengo formasıyla 24 maça çıkan ve 1 gol kaydeden Léo Pereira, Brezilya futbolunun son dönemdeki en istikrarlı isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Gösterdiği bu güçlü performans, tecrübeli stoperi teknik direktör Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna kadar taşıdı.
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