2024-02-13 15:33:53 Berat Albayrak’la ilgili dikkat çeken gelişme! Bunu yapmak zorunda kaldı ve olanlar oldu! Tüm Türkiye teker teker izledi
CHP yandaşı Halk TV yayınladığı bir programda Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkındaki asılsız ve hiçbir dayanağı olmayan iddialarının ardından tekzip yayınlamak zorunda kaldı. Halk TV’de yayınlanan tekzipte milli enerji politikasının mimari olan Berat Albayrak’ın bu ülkeye kattığı sayısız hizmetler tek tek anlatıldı. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında Halk TV yayınladığı bir programda asılsız iddialar ortaya atıldığını kabul ederek ve hiçbir dayanağı olmayan bu iddialar sonrası tekzip ve düzeltme metni yayınladı. Halk TV, Türkiye'nin tam bağımsız enerji mücadelesinin mimarlarından olan Berat Albayrak hakkında yalan ve asılsız haber yaptığını kabul etti. Ortaya atılan bu iddialar sonrası Şirin Payzın'ın programında tekzip ve düzeltme yayınlandı.