Berat Albayrak’la ilgili dikkat çeken gelişme! Bunu yapmak zorunda kaldı ve olanlar oldu! Tüm Türkiye teker teker izledi

Halk Tv yayınında müvekkil ile bağlantısız konular konuşulurken, büyük bir motivasyonla sayın Berat Albayrak'ın adının ve görüntülerinin yayınlanmasının iyi niyetli izahı bulunmamaktadır. Halk Tv isimli kanal üzerinden daha önce de sayın Berat Albayrak'ın kişilik haklarına yönelik saldırılar gerçekleşmiş ve bu saldırılar tekzibe konu olmuştur. Bundan sonraki süreçte de kuvvetle muhtemel işbu saldırı son olmayacak, görünürde haber kanalı olan Halk Tv üzerinden hukuksuz yayınlar devam edecektir. Basın; kamuoyunu gerçek, güncel ve kamu yararına olan haberler ile bilgilendirmelidir. Asılsız ve karalama amacıyla yapılan haberler ile kamuoyunun yanıltılmasının basın etik değerleri ile bağdaşmadığı açıktır. Bilindiği üzere gerçek basın mensupları yayınlarında duyumlara değil olgusal temeli olan, en azından görünürde gerçeklik kriterini sağlayan haberlere yer verirler. Aksi halde ilgili yayının magazin programından farkı kalmayacak ve sözde haber programı, yanıltıcı bilgiyi alenen yayan bir dezenformasyon merkezi haline gelecektir.