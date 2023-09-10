Benzin ve motorine çok büyük zam geliyor! Eyvah eyvah! 50 lira mı olacak?

Brent petrol fiyatlarındaki aşırı yükseliş sonrası benzin ve motorine kallavi zam geliyor. Motorinin litre fiyatı 40 lirayı aşacak. Ünlü ekonomist ise "Benzinin 50 lira olmasına hazır olun" diyerek uyardı. İşte 10 Eylül 2023 Pazar güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... Brent petrol 90 doları aştı çok daha yukarılara 107 dolarlara kadar tırmanacağı tahminleri yapılmaya başlandı. ABD'nin ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, 2024 sonunda 93 doları göreceğini öngörüsünü değiştirdi ve brent petrol fiyatlarının Aralık 2024'te muhtemelen varil başına 107 dolara çıkacağını açıkladı. Bu da benzin ve motorine çok büyük zamlar geleceğinin habercisi oldu.