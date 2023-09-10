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Benzin ve motorine çok büyük zam geliyor! Eyvah eyvah! 50 lira mı olacak?

2023-09-10 12:46:04
Benzin ve motorine çok büyük zam geliyor! Eyvah eyvah! 50 lira mı olacak?

Brent petrol fiyatlarındaki aşırı yükseliş sonrası benzin ve motorine kallavi zam geliyor. Motorinin litre fiyatı 40 lirayı aşacak. Ünlü ekonomist ise "Benzinin 50 lira olmasına hazır olun" diyerek uyardı. İşte 10 Eylül 2023 Pazar güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... Brent petrol 90 doları aştı çok daha yukarılara 107 dolarlara kadar tırmanacağı tahminleri yapılmaya başlandı. ABD'nin ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, 2024 sonunda 93 doları göreceğini öngörüsünü değiştirdi ve brent petrol fiyatlarının Aralık 2024'te muhtemelen varil başına 107 dolara çıkacağını açıkladı. Bu da benzin ve motorine çok büyük zamlar geleceğinin habercisi oldu.

#1
Foto - Benzin ve motorine çok büyük zam geliyor! Eyvah eyvah! 50 lira mı olacak?

Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş sonrası benzin ve motorine kallavi zam haberi geldi. Benzin ve motorin zammın 13 Eylül Çarşamba gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtiliyor. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 40 liraya dayanacak. Motorin fiyatı Adıyaman, Hakkari, Mardin, Muş ve Van başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirlerinde 41 TL’nin eşiğine gelecek. 

#2
Foto - Benzin ve motorine çok büyük zam geliyor! Eyvah eyvah! 50 lira mı olacak?

Çarşamba günü motorinin litre fiyatına 1 lira 50 kuruşluk zam geliyor. Benzinin litre fiyatı ise 1 lira zamlanacak. Zamlı tarife ile motorinin litre fiyatı İstanbul’da 37,86 TL’den 39,36 TL’ye çıkacak. Motorin zammın ardından Ankara’da 39,95 TL’den ve İzmir’de 40,16 TL’den satılacak. Benzine de 1 TL civarında zam yapılabileceği belirtiliyor. Benzinin litresi İstanbul'da 36,75 TL'den 37.75 liraya, Ankara'da 37,18 TL'den 38.18 liraya, İzmir'de ise 37,24 TL'den 38.24 TL'ye yükselecek. 

#3
Foto - Benzin ve motorine çok büyük zam geliyor! Eyvah eyvah! 50 lira mı olacak?

Ekonomist Şeref Oğuz ise, "Benzin ve motorinde 50 TL'ye doğru. ÖTV oranları yeniden arttırılıyor. Eylül'de okul fiyatları yanı sıra akaryakıt zamları ile aylık çift hane artışlara hazır olun." paylaşımı yaptı.

#4
Foto - Benzin ve motorine çok büyük zam geliyor! Eyvah eyvah! 50 lira mı olacak?

10 Eylül Pazar güncel akaryakıt fiyatları İstanbul Avrupa yakası:  Benzin: 36,75 TL Motorin: 37,93 TL LPG (Otogaz): 17,24 TL İstanbul Anadolu yakası Benzin: 36,80 TL Motorin: 37,93 TL LPG (Otogaz): 17,69 TL Ankara akaryakıt fiyatları Ankara benzin fiyatı: 37,18 TL Ankara motorin fiyatı: 38,36 TL Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 17,60 TL İzmir akaryakıt fiyatları İzmir benzin fiyatı: 37,24 TL İzmir motorin fiyatı: 38,52 TL İzmir LPG fiyatı (Otogaz): 17,31 TL

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