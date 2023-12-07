Benzin fiyatlarında son dakika: Haziran ayından bu yana ilk kez düştü, akaryakıta çifte indirim (7 Aralık Perşembe güncel benzin-mazot fiyatı)

MOTORİNE ÇİFTE İNDİRİM Motorin için bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1.34 TL indirim fiyatlara yansıtıldı. Benzin fiyatı için şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor. Ancak gelen son dakika haberine göre fiyatlarda ikinci bir indirim daha bekleniyor. Mazot fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 87 kuruş indirim geleceği belirtiliyor.