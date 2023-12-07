2023-12-07 19:32:40 Benzin fiyatlarında son dakika: Haziran ayından bu yana ilk kez düştü, akaryakıta çifte indirim (7 Aralık Perşembe güncel benzin-mazot fiyatı)
Araç sahipleri 7 Aralık Perşembe güncel güncel benzin-mazot fiyatı için araştırmalarını yaparken son dakika gelişmesi yaşandı. Motorin ve benzin başta olmak üzere akaryakıt fiyatları uzun bir süredir sabit kalmıştı. Ancak Petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 4’lük düşüş ile 5 ayın en düşük seviyesinin görülmesi bugün itibarıyla akaryakıt istasyonlarında tabelaları değiştirdi. Motorin fiyatları için indirim yapıldı. Bu gece bir indirim daha geliyor.