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Türkiye
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Benzerine henüz rastlanmadı! Türkiye’de yetişiyor, dünyaya satılıyor

2022-10-09 15:12:35
Benzerine henüz rastlanmadı! Türkiye’de yetişiyor, dünyaya satılıyor

Sakarya’nın Geyve ile Pamukova ilçelerinde yetiştirilen ve coğrafi işaret alan ayvada hasat başladı. Pekmezi, kurutması, reçeli ile kompostosu yapılan ve sadece elle toplanan dalların sarı altını, iç piyasa ihtiyacının önemli kısmını karşılamasının yanı sıra dünyanın birçok noktasına ihraç ediliyor. Dallardan toplanan ayva, bahçede işçiler tarafından kalitesine göre ayrılarak kasalara yerleştirilip, soğuk hava depolarına kaldırılıyor. Burada yapılan işlemler sonrasında ise ayva, Türkiye pazarının yanı sıra Amerika, Hollanda, Almaya ve Rusya’ya gönderiliyor.

#1
Foto - Benzerine henüz rastlanmadı! Türkiye’de yetişiyor, dünyaya satılıyor

Bu seneki rekoltenin çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirten üretici Şuayip Gereksar, ayva üretimin bölge halkının ana gelir kaynağı olduğunu aktardı. Ayvanın Pamukova ilçesinde 13 bin dekar alanda yetiştirildiğini aktaran Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya ise toprağın verimliliğinden kaynaklı olarak üretilen ayvaların dünyada eşi benzeri olmadığını söyledi.

#2
Foto - Benzerine henüz rastlanmadı! Türkiye’de yetişiyor, dünyaya satılıyor

Ayvanın bu seneki veriminden memnun olan üretici Şuayip Gereksar, “Ayvalarımız güzel, memnunuz ve bu artık bizim ana gelirimiz oldu. Çok şükür kazasız, belasız bir sezon geçiriyoruz. Rekolte iyi kalite güzel hasat devam ediyor. Tek sıkıntımız fiyatların biraz daha dipte olması, maliyetlerin artması onun dışında her şey güzel.

#3
Foto - Benzerine henüz rastlanmadı! Türkiye’de yetişiyor, dünyaya satılıyor

Ayva bizim ana gelirimiz oldu, onsuz yapamıyoruz. Sakarya ayvası bizim altınımızda bu elimizden geldiği kadar iyi mal çıkartmaya çalışıyoruz. Aralık, Ocak gibi ayvanın budaması olur ondan sonra kışlık ilaçlamalar olur.

#4
Foto - Benzerine henüz rastlanmadı! Türkiye’de yetişiyor, dünyaya satılıyor

Nisan ayında da ilaçlamaya başlıyoruz. Ekime kadar bakımı devam etti, hasatta şimdi başladı” dedi.

#5
Foto - Benzerine henüz rastlanmadı! Türkiye’de yetişiyor, dünyaya satılıyor

Ayvanın fiyatının iyi olduğunu fakat maliyetleri bu durumu ekarte ettiğini aktaran Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, “Pamukova’da bu sene 13 bin dekar alan üzerinde ekili olan ayvamızdan yıllık 45 bin, 50 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Türkiye’nin hemen hemen yüzde 60 ayva ihtiyacını Sakarya bölgesi karşılamakta. Pamukova’da yetişen ayvaların yüzde 30’u yurtdışı ihracata yüzde 70’i iç piyasada tüketilmektedir. Başlıca ihracat ülkemiz Rusya çoğunluk oraya gidiyor. Fiyatlar geçen seneye göre daha iyi ama girdi fiyatlarımız yüksek olmasından dolayı bu sıfırlandı diyebiliriz.

#6
Foto - Benzerine henüz rastlanmadı! Türkiye’de yetişiyor, dünyaya satılıyor

Bu sene ayva üreticisi gerçekten mağdur. Biz ayvayı tüm Türkiye’ye tanıttık, bunu bırakma niyetinde değiliz. Para yapsa da yapmasa da biz daha çok uzun yıllar bunu yetiştirmeye kararlıyız. Üretici ile market fiyatları arasında dağlar kadar fark var. Hal yasasına yeniden düzenleme getirmedikten sonra maalesef bu farkı kapatamayız. Tüccara toptan verdiğimiz fiyat tarlada 2 ile 3 buçuk lira arasındayken marketlerde 10 liradan aşağı ayva yok” diye konuştu.

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