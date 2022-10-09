Benzerine henüz rastlanmadı! Türkiye’de yetişiyor, dünyaya satılıyor

Bu sene ayva üreticisi gerçekten mağdur. Biz ayvayı tüm Türkiye’ye tanıttık, bunu bırakma niyetinde değiliz. Para yapsa da yapmasa da biz daha çok uzun yıllar bunu yetiştirmeye kararlıyız. Üretici ile market fiyatları arasında dağlar kadar fark var. Hal yasasına yeniden düzenleme getirmedikten sonra maalesef bu farkı kapatamayız. Tüccara toptan verdiğimiz fiyat tarlada 2 ile 3 buçuk lira arasındayken marketlerde 10 liradan aşağı ayva yok” diye konuştu.