Dikkat yöntemler değişti! Dolandırıcı tuzağına düşmemenin püf noktaları
Antalya'da siber suçlarla mücadele kapsamında bu yıl 1900 şüpheli tespit edilerek, 565 kişi tutuklandı. Çevrimiçi Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Muhammet Emin Kocaman, "Özellikle oltalama ve yüksek kazanç vadeden yatırım dolandırıcılığı gibi yöntemler çok yaygın hale geldi. Dolandırıcılar, kendilerini bankalar, devlet kurumları veya tanınmış şirketler gibi göstererek vatandaşları tuzağa düşürüyor" dedi.