Dikkat yöntemler değişti! Dolandırıcı tuzağına düşmemenin püf noktaları

AA Giriş Tarihi:
Antalya'da siber suçlarla mücadele kapsamında bu yıl 1900 şüpheli tespit edilerek, 565 kişi tutuklandı. Çevrimiçi Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Muhammet Emin Kocaman, "Özellikle oltalama ve yüksek kazanç vadeden yatırım dolandırıcılığı gibi yöntemler çok yaygın hale geldi. Dolandırıcılar, kendilerini bankalar, devlet kurumları veya tanınmış şirketler gibi göstererek vatandaşları tuzağa düşürüyor" dedi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dijital ortamdaki suçlarla mücadele etmek amacıyla 7 gün 24 saat boyunca yoğun mesai yapıyor. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde ve Antalya'da sanal dünyada gerçekleşebilecek suçları engellemek ve suçluları tespit ederek adalete teslim etmek için dijital devriye faaliyetleri yürütüyor.

Siber suçlarla mücadelede "internetin karanlık yüzüne" karşı yürütülen operasyonlar, vatandaşların güvenliğini sağlamaya yönelik büyük önem taşıyor. Emniyet, Siberay projesi aracılığıyla sahte sitelerden, çocuk istismarına kadar pek çok dijital suçla mücadele ederken, vatandaşların güvenli internet kullanımı konusunda eğitimler de düzenliyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde, Antalya Valiliğinin verilerine göre, 289 operasyonda 1900 şüpheli siber devriye ekiplerinin radarına girdi. Yapılan soruşturmalar sonucunda 565 şüpheli tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Önleme Büro Amirliği'nde görevli uzman Necati Atçı, farklı bürolardaki ekiplerin, cadde sokak ve mahalle aralarında gerçekleştirdiği devriye faaliyetini kendilerinin dijital ortamda "sanal devriye" adı altında gerçekleştirdiklerini söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen "Siberay" projesi hakkında bilgi veren Atçı, "Siberay uygulaması sayesinde 7 gün 24 saat boyunca sahte internet siteleri, terör, çocuk istismarı ve müstehcenlik gibi suçlar hakkında sanal devriye atıyoruz. Bu sistem sayesinde suçlular tespit edilerek gerekli önlemler alınıyor. Aynı zamanda vatandaşların güvenli internet kullanımı konusunda eğitimler de veriyoruz." dedi.

Siberay uygulamasında okullar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılmasının önemine işaret eden Atçı, her yaş grubuna yönelik internet güvenliği ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Çevrimiçi Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde görev yapan polis memuru Muhammet Emin Kocaman da günümüzde dolandırıcılık yöntemlerinin hızla değiştiğini belirtti. Kocaman, "Özellikle oltalama ve yüksek kazanç vadeden yatırım dolandırıcılığı gibi yöntemler çok yaygın hale geldi. Dolandırıcılar, kendilerini bankalar, devlet kurumları veya tanınmış şirketler gibi göstererek vatandaşları tuzağa düşürüyor." diye konuştu.

Siber suçlarla mücadelede oltalama dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmanın önemli bir strateji olduğuna dikkati çeken Kocaman, vatandaşlara, bilmedikleri linklere tıklamamalarını, sahte web sitelerinden uzak durmalarını ve yalnızca resmi sayfalardan işlem yapmalarını önerdi.

Yüksek kazanç vadeden yatırım dolandırıcılıklarına karşı da uyarılarda bulunan Kocaman, "Dolandırıcılar, kendilerini yatırım uzmanı veya danışman olarak tanıtarak insanları tuzağa düşürmek için sahte platformlar oluşturuyorlar. İlk başta küçük kazançlar sağlanarak yatırımcıların güveni kazanılıyor ancak sonunda yatırımlarını geri çekmek isteyen kişiler çeşitli engellerle karşılaşıyorlar." uyarısında bulundu.

Vatandaşların, hızlı ve yüksek kazanç vadeden sistemlere şüpheyle yaklaşmaları gerektiğinin altını çizen Kocaman, yatırım yapmadan önce lisans bilgileri ve şirketin güvenilirliğinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

