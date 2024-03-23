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Spor
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Benim için bitti! Yıldız isim ilk kez bu kadar emin konuştu: Şimdi ayıkla pirincin taşını Fenerbahçe...

2024-03-23 12:34:36
Benim için bitti! Yıldız isim ilk kez bu kadar emin konuştu: Şimdi ayıkla pirincin taşını Fenerbahçe...

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi, konuk ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona ermişti. Ancak karşılaşmanın sonunda yaşanan olaylar, maça büyük bir gölge düşürdü. Trabzonspor taraftarlarının sahaya girmesiyle birlikte Fenerbahçeli futbolcular ile yaşadığı arbede de birçok tutuklanma kararı da çıktı. Bunun üzerine merakla beklenen PFDK sevkleri açıklanmazken gerçekler ortaya çıktı. Öte yandan Fenerbahçeli yıldız, olaylardan sonra gemileri yaktı. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Benim için bitti! Yıldız isim ilk kez bu kadar emin konuştu: Şimdi ayıkla pirincin taşını Fenerbahçe...

İki takımın müthiş rekabetinde kazanan 3-2'lik galibiyetle sarı-lacivertli ekip oldu. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Fred (2) ve Batshuayi kaydetti.

#2
Foto - Benim için bitti! Yıldız isim ilk kez bu kadar emin konuştu: Şimdi ayıkla pirincin taşını Fenerbahçe...

Mücadelenin sonunda Trabzonspor taraftarlarının oyun alanına girmesiyle birlikte futbol sahalarında istenmeyen olaylar yaşandı.

#3
Foto - Benim için bitti! Yıldız isim ilk kez bu kadar emin konuştu: Şimdi ayıkla pirincin taşını Fenerbahçe...

Futbolcular ve taraftarlar arasında kavga çıkarken olaylar güçlükle yatıştırıldı. Fenerbahçe takımı, uzun bir süre sonra İstanbul'a dönebildi.

#4
Foto - Benim için bitti! Yıldız isim ilk kez bu kadar emin konuştu: Şimdi ayıkla pirincin taşını Fenerbahçe...

PFDK GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKTI

#5
Foto - Benim için bitti! Yıldız isim ilk kez bu kadar emin konuştu: Şimdi ayıkla pirincin taşını Fenerbahçe...

PFDK sevklerinin hafta içerisinde açıklanması beklenirken TFF, sevkleri henüz açıklamadı. İlerleyen günlere sarkan PFDK sevklerinde gerçekler de ortaya çıktı.

#6
Foto - Benim için bitti! Yıldız isim ilk kez bu kadar emin konuştu: Şimdi ayıkla pirincin taşını Fenerbahçe...

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra statta bulunan temsilcilerin, sabaha kadar olaylı görüntüleri incelediği ortaya çıktı.

#7
Foto - Benim için bitti! Yıldız isim ilk kez bu kadar emin konuştu: Şimdi ayıkla pirincin taşını Fenerbahçe...

Sabah 07.30'a kadar statta inceleme yapan 4 temsilci Kerem Fahri Baykalmış, Veli Keser, Ercan Okur ve Atilla Aksoy, hem saha içini hem de koridorları gösteren tüm görüntüleri izledi.

#8
Foto - Benim için bitti! Yıldız isim ilk kez bu kadar emin konuştu: Şimdi ayıkla pirincin taşını Fenerbahçe...

Polis kameralarındaki görüntüleri de inceleyen TFF görevlileri, ek 3.5 sayfalık bir rapor daha yazdı ve Hukuk Kurulu'na verdi.

#9
Foto - Benim için bitti! Yıldız isim ilk kez bu kadar emin konuştu: Şimdi ayıkla pirincin taşını Fenerbahçe...

TFF Hukuk Kurulu'nun, sevkleri pazartesi günü açıklaması bekleniyor. PFDK ise salı günü toplanacak.

#10
Foto - Benim için bitti! Yıldız isim ilk kez bu kadar emin konuştu: Şimdi ayıkla pirincin taşını Fenerbahçe...

Öte yandan maçı takip eden Temsilciler Kurulu Başkanı Gökhan Özsavaş'ın 75. dakikada stattan ayrıldığı öğrenildi.

#11
Foto - Benim için bitti! Yıldız isim ilk kez bu kadar emin konuştu: Şimdi ayıkla pirincin taşını Fenerbahçe...

LIVAKOVIC GİTMEK İSTEDİ

#12
Foto - Benim için bitti! Yıldız isim ilk kez bu kadar emin konuştu: Şimdi ayıkla pirincin taşını Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği maçın ardından saha içinde yaşananların, sarı-lacivertli futbolcuların bazılarını olumsuz etkilediği ortaya çıktı.

#13
Foto - Benim için bitti! Yıldız isim ilk kez bu kadar emin konuştu: Şimdi ayıkla pirincin taşını Fenerbahçe...

Psikolojisi bozulan Dominik Livakovic'in, takımdan ayrılmak istediği ve "Benim için burası bitti" dediği öğrenildi.

#14
Foto - Benim için bitti! Yıldız isim ilk kez bu kadar emin konuştu: Şimdi ayıkla pirincin taşını Fenerbahçe...

Bunun üzerine yöneticilerin devreye girerek, tecrübeli eldiveni ikna ettikleri kaydedildi.

#15
Foto - Benim için bitti! Yıldız isim ilk kez bu kadar emin konuştu: Şimdi ayıkla pirincin taşını Fenerbahçe...

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Livakovic'le 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavele imzalamıştı.

#16
Foto - Benim için bitti! Yıldız isim ilk kez bu kadar emin konuştu: Şimdi ayıkla pirincin taşını Fenerbahçe...

29 yaşındaki kaleci, şu ana kadar 31 maça çıkarken ağlarında 33 gol gördü. 12 karşılaşmayı ise gol yemeden tamamladı.

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