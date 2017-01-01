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''Ben Pokemon'um'' deyip camdan atlamıştı: İşte son hali

  • 'Pokemon' isimli çizgi film 2000'li yıllara damga vurmuştu. Öyle ki çizgi filmden etkilenen Ferhat Ağırbaş, 'Ben Pikachu'yum diyerek camdan atlamıştı. Ağırbaş şans eseri hayatta kaldı ancak onun bu girişimi çizgi filmin yayından kaldırılmasına neden oldu. Yıllar sonra sosyal medyanın gündemine oturan Ferhat Ağırbaş şimdi ne yapıyor? İşte yanıtı...2000'li yılların en çok izlenen çizgi filmi Pokemon'dan etkilenmişti Ferhat Ağırbaş... O yıllarda 4 yaşında olan küçük Ferhat, 7 kattan aşağı atlamıştı.

  • Kendisini Pokemon zanneden Ferhat oturdukları daireden atlayış nedenini soran gazetecilere “Ben Pokemon’um ve Pokemon gibi uçtum." yanıtını vermişti.

  • Ferhat'ın annesi de gazetecilere olayla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: “Bu durum nereye varacak? Her anı Pokemon’la geçiyor. Televizyonda izledikten sonra ortalıkta satılan oyuncakları, broşürleri alıyor. Şu an hasta yatağında bile, Pokemon Taso denilen oyuncağı elinden düşürmüyor. Yetkililerin buna bir çözüm getirmesi gerekir."

  • Bu olayın ardından psikiyatristlerin "Çözüm çizgi filmi kaldırmak değil" uyarıları dikkate alınmayarak çocukların hayranı olduğu çizgi film ‘çocukların ruh sağlığını bozduğu gerekçesiyle' yayından kaldırıldı.

  • Ferhat Ağırbaş tedavisinin ardından hayata tutundu ancak o dönemin çocukları onu unutmadı.

  • Şimdilerde 22 yaşında olan Ferhat'ı sosyal medyada bulan kullanıcılar onun Facebook hesabına ulaşıyor.

  • Binlerce takipçiye ulaşan sayfada paylaşımlarına devam eden Ferhat Ağırbaş'ın fotoğrafları ve yazdığı yazılara kullanıcılar özellikle Pikachu fotoğrafları paylaşıp yorum yapıyor.

  • Bir yıl önce evlenen Ferhat yapılan yorumlara tepkisiz kalsa da sosyal medya kullanıcıları onu Pokemon isimli çizgi filmle anmaya devam ediyor...

  • İşte Ferhat Ağırbaş'ın profilindeki yorumlardan bazıları...

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