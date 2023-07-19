Belki de hiç kimsenin aklına gelmemişti! Orman yangınlarının yeni̇ zararı ortaya çıktı

Yer altı suyunu besleyen de ormanlarımızdır. Son zamanlarda büyük orman yangınları çıkmaktadır. Bu olay yer altı suyunu bitirmektedir. Ormanlarımızı korumak için ormana insan yerleştirmek lazım. Balta girmemiş ormanda çıkan yangında helikopter ve uçak da girse söndüremez. Bunu önlemenin yolu orman içine insan topluluğu yerleştirmektir. Özellikle Karadeniz, Akdeniz ormanlarında bir çok yer yandı. Şu an bile Mersin, Çanakkale ve Bodrum gibi illerimizin ormanları yanıyor. Bunlar su ile söndürülemez. Devlet ormanlarımızı halkın koruması için verebilir. İstanbul'da başlayacak bir yangın Karadeniz'e, Batum'a hatta Azerbaycan'a bile ulaşabilir" şeklinde konuştu. Ormanların içinde geniş yol yapılmalı diyen Çelik, "Yapmamız gereken orman içine insan yerleştirmek, gerekirse tarım ve hayvancılık yaptırmak, ormanlarımızı korumamızın tek yolu budur. Şu an ormanlarımızı koruyamazsak, Avusturalya gibi olacağız. Avusturalya ormanlarını koruyamadığı için yanıp kül oldu. Ormanları korumanın tek yolu içine insan yerleşim yerleri yapmaktır" dedi.