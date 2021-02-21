Belediye Başkanının evi kurşunlandı

“Herhangi bir şahsi veya siyasi olduğunu düşünmediğimiz, maddenin etkisiyle yapmış olabileceği düşünülen şahıs, Cumhuriyet Savcımızın talimatıyla güvenlik güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir. Hemşehrilerimizin, kamuoyunun hassasiyeti ve duyarlılığı için ayrıca siyasi parti ayrımı gözetmeksizin geçmiş olsun dileklerini ileten tüm Ezineli hemşehrilerimize, STK başkanlarımıza siyasi parti temsilcilerine teşekkür ediyorum” dedi.