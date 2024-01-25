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Ekonomi
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Belasını şimdi buldu! Bira markası iflas etti

2024-01-25 14:57:39
Belasını şimdi buldu! Bira markası iflas etti

Ünlü bira markası iflas etti. İflası duyan çok sayıda kişi 'Belasını buldu' yorumlarını yaptı.

#1
Foto - Belasını şimdi buldu! Bira markası iflas etti

Dünya genelindeki ekonomik kriz artık içinde çıkılamaz hale gelmiş durumda.

#2
Foto - Belasını şimdi buldu! Bira markası iflas etti

Geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar bitmek bilmezken her geçen gün çoğalıyor.

#3
Foto - Belasını şimdi buldu! Bira markası iflas etti

Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.

#4
Foto - Belasını şimdi buldu! Bira markası iflas etti

Şimdi ise İsrail-Filistin savaşı piyasaları karıştırdı.

#5
Foto - Belasını şimdi buldu! Bira markası iflas etti

Bu kez bir markası iflas etti. Gelişme esasında kimseyi üzmedi, aksine sevindirdi. Alkolün dini, ahlaki olarak ve sağlık açısından verdiği zararlar herkes tarafından biliniyor.

#6
Foto - Belasını şimdi buldu! Bira markası iflas etti

Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Fürstenfeldbruck bölgesinde, 1556 yılında kurulan ve 460 yılın üzerindeki geçmişiyle ülkenin geleneksel bira fabrikalarından biri olan Maisach, iflas başvurusunda bulundu.

#7
Foto - Belasını şimdi buldu! Bira markası iflas etti

Fabrika patronu Michael Schweinberger, detayları dün düzenlediği basın toplantısında açıkladı. "Alacaklıların listesi uzun, varlıkların listesi kısa" diyen Schweinberger, şirketin ciddi mali zorluklarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

#8
Foto - Belasını şimdi buldu! Bira markası iflas etti

İddiaya göre, 2019 yılında cirosunu neredeyse 2 milyon Euro'ya çıkaran fabrika, salgın sırasında uygulanan kısıtlamalar, hızla artan enerji maliyetleri ve yükselen enflasyon nedeniyle zarar etmeye başladı.

#9
Foto - Belasını şimdi buldu! Bira markası iflas etti

Şirket tarafından yaz sonunda satın alınan yüklü miktarda bayanın da laktik asit bakterileriyle kontamine olması üzerine yalnızca raflardan geri çağrılan biraların maliyeti 50 bin Euro oldu. Geri çağırma üzerine bölgedeki üç büyük müşteri de siparişlerini iptal edince, olay şirketin yediği son ekonomik darbe oldu.

#10
Foto - Belasını şimdi buldu! Bira markası iflas etti

İflas başvurusuna yapılacak resmi dönüşe dair henüz beklemede olan şirket, başta açık, koyu ve Kellerbier olmak üzere, bazı biraların üretimine bir süre daha devam edileceğini duyurdu.

#11
Foto - Belasını şimdi buldu! Bira markası iflas etti

Kaynak: ARTI

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