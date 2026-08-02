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Afgan mültecilerin ölümü dünya gündeminde! Fotoğraflar korkunç

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Afgan mültecilerin ölümü dünya gündeminde! Fotoğraflar korkunç

İran sınırında yer alan Afganistan'ın Nimruz vilayetinde, İran'a kaçak yollarla geçmeye çalışırken kaybolan 14 Afgan mültecinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

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Foto - Afgan mültecilerin ölümü dünya gündeminde! Fotoğraflar korkunç

Böylece yaklaşık iki hafta önce kaybolan 19 kişilik grubun tamamının hayatını kaybettiği açıklandı. Nimruz Valiliği Sözcüsü Abdulvekil Tevhidi, İslam Emirliği yönetimine bağlı güvenlik güçlerinin ve bölge halkının ortak çalışmasıyla cenazelerin Deşti Margu çölünde bulunduğunu belirtti.

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Foto - Afgan mültecilerin ölümü dünya gündeminde! Fotoğraflar korkunç

Yetkililere göre hayatını kaybedenlerin tamamı Badgis vilayetinden. İran'da iş bulma umuduyla kaçak yollarla sınırı geçmeye çalışan grup, çöl koşullarında aşırı sıcak ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Foto - Afgan mültecilerin ölümü dünya gündeminde! Fotoğraflar korkunç

Olay, Afganistan'da ekonomik sıkıntılar nedeniyle yurt dışına gitmeye çalışan gençlerin karşı karşıya kaldığı riskleri yeniden gündeme getirdi. Bölge sakinleri, iş imkanlarının yetersizliğinin gençleri insan kaçakçılarının eline düşürdüğünü ifade etti. Sivil toplum temsilcileri ise insan kaçakçılarının gençleri sahte vaatlerle kandırdığını, sorun yaşandığında ise onları yiyecek ve su olmadan çölün ortasında terk ettiğini belirterek, komşu ülkelerle yasal iş gücü göçü mekanizmalarının oluşturulması çağrısında bulundu.

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Foto - Afgan mültecilerin ölümü dünya gündeminde! Fotoğraflar korkunç

Afganistan İslam Emirliği yönetimi yasa dışı göçü yasaklamış olsa da, çok sayıda Afgan geceleri Nimruz üzerinden kaçakçılık rotalarını kullanarak İran'a geçmeye çalışmayı sürdürüyor. Yerel yetkililer, insan kaçakçılarının göçmenleri sık sık çölün ortasında bırakarak ölüme terk ettiğini vurguluyor. (Kaynak: Mepa News)

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