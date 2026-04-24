Gitmeden önce iki kere düşünün! Dünyanın en tehlikeli şehirler belli oldu! 'Aylara, yıllara yayalım' teklifi reddedildi: Pakistan 3,45 milyar dolarlık borcunu ödedi Karaman lale tarlalarıyla ziyaretçi çekiyor Suç oranı yok denecek kadar az! Türkiye'nin en güvenli ili belli oldu! Diş ağrısı diye gitti, hayatının şokunu yaşadı İtalyan bakan, İran yerine ülkesinin 2026 FIFA Dünya Kupası'na alınma önerisine büyük tepki gösterdi! Yoğun yağışlar canlandırdı 10 yıl suya hasret kalan şelale gürül gürül aktı Tüm Türkiye'nin merak ettiği soru soruldu! Ne zaman A+ bir forvet gelecek! Turistlerin verdiği yiyecekler doğal düzeni bozdu! Maymunlarda sıra dışı davranış gözlendi
Beklenmedik gelişme olacak mı! Şok açıklama gelecek mi? CNN tüm dünyaya duyurdu...
Beklenmedik gelişme olacak mı! Şok açıklama gelecek mi? CNN tüm dünyaya duyurdu...

ABD, ateşkes sağlanamaması halinde Hürmüz'deki savunma sistemlerini hedef almayı planlıyor...

ABD'nin, İran ile ateşkes sağlanamaması durumunda İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki savunma sistemlerini ve bazı İranlı yetkilileri hedef alma planları kurduğu öne sürüldü.

CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD'li askeri yetkililer İran ile süren ateşkes görüşmelerinin başarıya ulaşamaması durumunda İran'ın Hürmüz Boğazındaki savunma sistemlerini hedef almaya yönelik planlar geliştiriyor. Bu kapsamda kaynaklar, Tahran'ın önemli su yollarını kapatmak ve ABD'ye baskı kurmak için kullandığı küçük hızlı saldırı botları, mayın döşeme gemileri ve diğer asimetrik unsurlara yönelik saldırılar olabileceğini belirtti.

Kaynaklar, ABD ordusunun Başkan Donald Trump'ın altyapıları hedef alacakları tehdidini de takip edebileceğini ve İran'ı müzakere masasına çekmek için enerji tesislerini vurabileceğini aktardı.

ABD'li askeri yetkililer tarafından geliştirilen bir diğer seçenek ise "müzakerelerin altını oyan" İranlı yetkililerin hedef alınması. Kaynaklar bu yetkililer arasında Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi'nin de olduğunu öne sürdü.

Kaynaklar, ABD'nin olacakları tahmin etmesi durumunda bunu engellemek için Boğaz yakınlarına da askeri konuşlandırma yapacağını aktardı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve ABD'nin deniz ablukası

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a "deniz ablukası" uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin "deniz ablukasına" devam edeceğini duyurması üzerine Boğaz'dan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı. ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran'da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatmıştı.

Bu kararla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 65'lere kadar artış görüldü.

