  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gitmeden önce iki kere düşünün! Dünyanın en tehlikeli şehirler belli oldu! 'Aylara, yıllara yayalım' teklifi reddedildi: Pakistan 3,45 milyar dolarlık borcunu ödedi Karaman lale tarlalarıyla ziyaretçi çekiyor Suç oranı yok denecek kadar az! Türkiye'nin en güvenli ili belli oldu! Diş ağrısı diye gitti, hayatının şokunu yaşadı İtalyan bakan, İran yerine ülkesinin 2026 FIFA Dünya Kupası'na alınma önerisine büyük tepki gösterdi! Yoğun yağışlar canlandırdı 10 yıl suya hasret kalan şelale gürül gürül aktı Tüm Türkiye'nin merak ettiği soru soruldu! Ne zaman A+ bir forvet gelecek! Turistlerin verdiği yiyecekler doğal düzeni bozdu! Maymunlarda sıra dışı davranış gözlendi
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

'Aylara, yıllara yayalım' teklifi reddedildi: Pakistan 3,45 milyar dolarlık borcunu ödedi

Pakistan Merkez Bankası, Arap ülkesinden aldığı borcu tüm iyi niyetli tekliflerinin reddedilmesi sonrası 23 Nisan itibariyle ödemek zorunda kaldı.

1
#1
Pakistan Merkez Bankasının sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Pakistan Merkez Bankası, BAE'deki Abu Dabi Kalkınma Fonu'na 1 milyar dolar tutarındaki mevduatı 23 Nisan'da geri ödedi. Geçen hafta da 2,45 milyar dolarlık mevduat geri ödendi. Böylece BAE'ye olan toplam mevduatın tamamı geri ödenmiş oldu." ifadesi kullanıldı.

#2
Dawn gazetesinin haberinde, Abu Dabi Kalkınma Fonu kapsamında alınan finansmanın, Pakistan'ın finansal dengesini desteklemek amacıyla 2019'da BAE tarafından verildiği belirtildi.

#3
Haberde, İslamabad yönetiminin martta yaklaşık 3,5 milyar dolarlık bu kaynağın vadesinin uzatılması konusunda BAE ile anlaşma sağlayamadığı ifade edildi.

#4
Pakistan, nisan ortasında ise Suudi Arabistan'dan 3 milyar dolar tutarında fon tedarik ettiği bilgisini paylaşmıştı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, finansman transferi konusunu 14 Nisan'da Cidde'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Borcunu borçla kapatmış yani
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Ajanslar dünyaya 'son dakika' koduyla servis etti! " İsrail askerlerini vurduk"
Dünya

Ajanslar dünyaya 'son dakika' koduyla servis etti! " İsrail askerlerini vurduk"

Hizbullah'tan yapılan açıklamada "Ateşkes ihlaline karşılık olarak Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini hedef aldık" ifadeleri kullanıldı...
Mehtere sırtını dönen CHP’lilere tepki: Bu kadar mı tükendiniz?
Gündem

Mehtere sırtını dönen CHP’lilere tepki: Bu kadar mı tükendiniz?

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Gaziantep'teki 23 Nisan töreninde CHP'li Vakkas Açar ve beraberindeki grubun, çocuk mehteran takı..
AK Partili belediyeye şafak operasyonu: Onlarca gözaltı var
Gündem

AK Partili belediyeye şafak operasyonu: Onlarca gözaltı var

Şanlıurfa Halfeti Belediyesi’ne yönelik ihalelerde yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında eski Belediye Başkanı Şer..
İsrail'den İran'a 'imha' tehdidi: "Bu kez Tahran yönetimini devireceğiz!"
Gündem

İsrail'den İran'a 'imha' tehdidi: "Bu kez Tahran yönetimini devireceğiz!"

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Orta Doğu’yu barut fıçısına çevirecek kan donduran açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın İr..
Orta Doğu'da sıcak saatler: Tahran'da şiddetli patlama sesleri
Dünya

Orta Doğu'da sıcak saatler: Tahran'da şiddetli patlama sesleri

İran basını sıcak gelişmeyi "Tahran'ın bazı bölgelerinde hava savunma sistemi çalıştı, patlama sesleri duyuldu" ifadeleriyle duyurdu. ..
Sosyal medyadan mesaja tepki yağdı Azerbaycan’dan Siyonist İsrail’e kutlama
Gündem

Sosyal medyadan mesaja tepki yağdı Azerbaycan’dan Siyonist İsrail’e kutlama

Türkiye'nin 'iki devlet tek millet' anlayışı ile 'kardeş ülke' olarak kabul ettiği Azerbaycan da İsrail'e X üzerinden kutlama mesajı göndere..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23