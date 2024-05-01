  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tarım
7
Beklenen hasat başladı! Tarlada kilosu 50 TL

2024-05-01 13:30:43
Beklenen hasat başladı! Tarlada kilosu 50 TL

Kendine has kokusuyla bilinen Sason çileğinde yılın ilk hasadı başladı.

#1
Foto - Beklenen hasat başladı! Tarlada kilosu 50 TL

Batman'ın Sason ilçesinde organik olarak yetiştirilen, rengiyle göze hitap eden, tadı ve kokusuyla da iştah kabartan meşhur Sason çileğinde yılın ilk hasadına başlandı.

#2
Foto - Beklenen hasat başladı! Tarlada kilosu 50 TL

Devletin sağladığı yüzde 80 hibeyle ekilen çilek tarlalarında 2024 yılının ilk hasadına başlanmasıyla çiftçinin de yüzü gülüyor. Tütüne alternatif olarak 2011 yılında devlet desteği ile ilçede ekimine başlanan ve her geçen yıl yaygınlaştırılan Sason çileği, hasadın başlanmasıyla tezgahlarda yerini aldı. İlçede organik olarak yetiştirilen, rengiyle göze hitap eden, tadı ve kokusuyla da iştah kabartan meşhur Sason çileği tezgahlarda şu anda kilogramı 50 liradan, kasa halinde ise 150 liradan satılıyor.

#3
Foto - Beklenen hasat başladı! Tarlada kilosu 50 TL

#4
Foto - Beklenen hasat başladı! Tarlada kilosu 50 TL

Kış ayları ve ilkbahardaki yağışların normal geçmesinin ardından bol ve bereketli bir hasat beklediklerini belirten çilek yetiştiricilerinden Hasan Erikli, "Sason’da organik olarak yetiştirilen çilekte yılın ilk hasadına başladık. Bereketli bol bir hasat bekliyoruz. Ürünlerimiz oldukça sağlıklı görünüyor. Organik çilek üretiyoruz. İlk hasadımız olduğu için şimdilik 1 kilogramını 50 TL’den satıyoruz. Daha sonra mahsulümüz arttığında zamanla fiyatını daha aşağıya çekeceğiz. İlk hasadımızdan elde ettiğimiz çileği Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde satışa sunuyoruz. İlerleyen zamanda mahsulün artmasıyla komisyoncuların aracılığıyla batıdaki bütün illere göndererek satıyoruz" dedi.

#5
Foto - Beklenen hasat başladı! Tarlada kilosu 50 TL

Havaların ısınmasıyla birlikte çilek hasadına başladıklarını belirten hasatta çalışarak geçimini sağlayan kadınlardan Menice Erikli, “Çilek olgunlaştıkça tadı ve kokusu daha da güzelleşiyor. Bu yıl havaların güzel olması nedeniyle daha erken toplanmaya başladık. Bizler topladıkça buraya gelen komisyonculara satışa sunuyoruz. Bazı çiftçilerimiz de yolda satışa sunuyor. Bölgedeki kadınlara da iş olanağı sağlıyor. Ev hanımları sadece evde değil çilek tarlalarında da çalışarak geçimlerine katkı sağlıyor. Sason çileğinin farkı organik olarak yetiştirilmesinden kaynaklanıyor” diye konuştu.

#6
Foto - Beklenen hasat başladı! Tarlada kilosu 50 TL

Özellikle Batman yolu üzerindeki köylerde yaşayan vatandaşların önemli geçim kaynakları arasında olan Sason çileğinin, 8 ay boyunca üretimi devam etmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polis acımadı! Sen misin sokağa dökülen
Gündem

Polis acımadı! Sen misin sokağa dökülen

Gürcistan'da, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı gösteriler ederken polis eylemcilere müdahalede bulundu...
13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulundu iddiasıyla dava açılan Ender Saraç hakim karşısına çıktı! Annenin açıklamaları olay oldu
Gündem

13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulundu iddiasıyla dava açılan Ender Saraç hakim karşısına çıktı! Annenin açıklamaları olay oldu

13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 22.5 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Ünlü doktor Ender Saraç, ma..
Kuduz köpekler yine havladı!
Gündem

Kuduz köpekler yine havladı! "O kent imha edilmeli"

Terör oluşumu İsrail'in aşırılık yanlısı bakanı Bezalel Smotrich, Refah kentinin tamamen imha edilmesi gerektiğini savundu.
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
Gündem

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle 28 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Direksiyonda alkollü yakalanan genç şuursuz sözleriyle gündem oldu!
Sosyal Medya

Direksiyonda alkollü yakalanan genç şuursuz sözleriyle gündem oldu!

Aksaray’da direksiyon başında alkollü olarak yakalanan sürücüye 6 bin 439 TL para cezası kesilerek ehliyetine el konuldu.
İsrail polisi Kudüs'te Türk vatandaşını öldürdü
Gündem

İsrail polisi Kudüs'te Türk vatandaşını öldürdü

Reuters haber ajansı, bir Türk vatandaşının Kudüs'te bir İsrail polisini bıçakladığını ve saldırının ardından vurularak öldürüldüğünü duyurd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23