2024-09-05 18:17:44 Bebeğini değil tuttuğu balığı böyle salladı!
Edirne'de İdris Özocak isimli vatandaş oltayla tuttuğu dev balığı bacaklarının üzerine alıp salladı.
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Edirne'de İdris Özocak isimli vatandaş oltayla tuttuğu dev balığı bacaklarının üzerine alıp salladı.
Edirne’nin Havsa ilçesinde amatör balıkçı İdris Özocak (35), gölette oltayla tuttuğu 16 kilogram ağırlığındaki sazan balığını kıyıya çıkardıktan sonra sevincini göstermek için bebek gibi bacaklarına yatırıp, salladı.
Özocak’ın sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüler, çok sayıda izlenme ve beğeni aldı.
Havsa’da amatör balıkçı İdris Özocak’ın gölete attığı oltaya 16 kilogram ağırlığında sazan balığı takıldı.
Balığı kıyıya çıkarttığında büyük mutluluk yaşadığını belirten Özocak, bu büyüklükteki bir balığı ilk kez yakaladığını söyledi.
Özocak, yaşadığı mutluluğu espri amacıyla dev balığı bebek gibi bacaklarına yatırıp sallayarak gösterdi.
İdris Özocak’ın sosyal medya hesabında yayınladığı görüntüler çok sayıda izlenme ve beğeni aldı.
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