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Bebeğini değil tuttuğu balığı böyle salladı!

2024-09-05 18:17:44
Bebeğini değil tuttuğu balığı böyle salladı!

Edirne'de İdris Özocak isimli vatandaş oltayla tuttuğu dev balığı bacaklarının üzerine alıp salladı.

#1
Foto - Bebeğini değil tuttuğu balığı böyle salladı!

Edirne’nin Havsa ilçesinde amatör balıkçı İdris Özocak (35), gölette oltayla tuttuğu 16 kilogram ağırlığındaki sazan balığını kıyıya çıkardıktan sonra sevincini göstermek için bebek gibi bacaklarına yatırıp, salladı.

#2
Foto - Bebeğini değil tuttuğu balığı böyle salladı!

Özocak’ın sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüler, çok sayıda izlenme ve beğeni aldı.

#3
Foto - Bebeğini değil tuttuğu balığı böyle salladı!

Havsa’da amatör balıkçı İdris Özocak’ın gölete attığı oltaya 16 kilogram ağırlığında sazan balığı takıldı.

#4
Foto - Bebeğini değil tuttuğu balığı böyle salladı!

Balığı kıyıya çıkarttığında büyük mutluluk yaşadığını belirten Özocak, bu büyüklükteki bir balığı ilk kez yakaladığını söyledi.

#5
Foto - Bebeğini değil tuttuğu balığı böyle salladı!

Özocak, yaşadığı mutluluğu espri amacıyla dev balığı bebek gibi bacaklarına yatırıp sallayarak gösterdi.

#6
Foto - Bebeğini değil tuttuğu balığı böyle salladı!

İdris Özocak’ın sosyal medya hesabında yayınladığı görüntüler çok sayıda izlenme ve beğeni aldı.

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