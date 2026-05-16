Suudilere savaş dopingi: Bu kadarını onlar bile beklemiyordu

Aramco, borsa açıklamasında ilk çeyrekte ham petrol, rafine yakıt ve petrokimya ürünlerindeki yüksek fiyatlardan fayda sağladığını bildirdi. Şirket ayrıca, satılan ham petrol miktarının yıllık bazda arttığını ancak bir önceki çeyreğe göre gerilediğini duyurdu. Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser, doğudaki petrol sahalarını batıdaki Yanbu Limanı’na bağlayan Doğu-Batı boru hattının günlük 7 milyon varil taşıma kapasitesine ulaştığını açıkladı. Konuya yakın kaynaklara göre, Suudi Arabistan’ın ham petrol ihracatı mart sonu itibarıyla günlük 5 milyon varile ulaştı. Nasser, söz konusu boru hattının “kritik bir enerji arz damarı” olduğunu belirterek, hattın küresel enerji şokunun etkilerini hafifletmede ve Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat kısıtlamalarından etkilenen müşterilere destek sağlamada önemli rol oynadığını ifade etti.