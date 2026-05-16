Suudilere savaş dopingi: Bu kadarını onlar bile beklemiyordu
Dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco, Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle yükselen enerji fiyatları sayesinde yılın ilk çeyreğinde 33,6 milyar dolar kâr ederek piyasa beklentilerini geride bıraktı. Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim nedeniyle petrol fiyatlarının 100 dolar sınırına dayanması, Suudi devinin gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 26 oranında fırlattı. Şirket CEO’su Amin Nasser, alternatif sevkiyat rotalarıyla küresel enerji krizinin etkilerini hafiflettiklerini ve arz güvenliğini sağladıklarını duyurdu.

Suudi petrol devi Saudi Aramco, savaşın etkisiyle yükselen petrol ve rafine yakıt fiyatlarının desteğiyle yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde kâr açıkladı. Şirketin pazar günü yayımladığı bilançoya göre, düzeltilmiş net kâr geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 artarak yaklaşık 126 milyar riyale (33,6 milyar dolar) yükseldi. Analistlerin beklentisi ise 109 milyar riyal seviyesindeydi.

Kârlılıktaki artışta, mart ayında petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş etkili oldu. Küresel gösterge Brent petrolün fiyatı, ABD ve İsrail’in saldırılarının ardından İran’ın Hürmüz Boğazı’nı fiilen kapatmasıyla mart ayında yüzde 43’ten fazla yükseldi. Savaş öncesinde ihracatını artıran Suudi Arabistan’ın, çatışmaların başlamasından kısa süre sonra bazı sevkiyatlarını hızla Kızıldeniz kıyısındaki alternatif limanlara yönlendirdiği belirtildi.

Son haftalarda petrol fiyatları son dört yılın en yüksek seviyelerine çıkarken, Brent petrol 100 dolar civarında kalmayı sürdürüyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın “tarihin en büyük arz kesintisi” olarak tanımladığı süreçte, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim küresel enerji piyasalarında baskıyı artırdı. Suudi Arabistan’ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak gibi Körfez ülkeleri de petrol sahalarına yönelik saldırılar ve depolama alanlarının dolması nedeniyle üretim kesintilerine gitmek zorunda kaldı.

Aramco, borsa açıklamasında ilk çeyrekte ham petrol, rafine yakıt ve petrokimya ürünlerindeki yüksek fiyatlardan fayda sağladığını bildirdi. Şirket ayrıca, satılan ham petrol miktarının yıllık bazda arttığını ancak bir önceki çeyreğe göre gerilediğini duyurdu. Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser, doğudaki petrol sahalarını batıdaki Yanbu Limanı’na bağlayan Doğu-Batı boru hattının günlük 7 milyon varil taşıma kapasitesine ulaştığını açıkladı. Konuya yakın kaynaklara göre, Suudi Arabistan’ın ham petrol ihracatı mart sonu itibarıyla günlük 5 milyon varile ulaştı. Nasser, söz konusu boru hattının “kritik bir enerji arz damarı” olduğunu belirterek, hattın küresel enerji şokunun etkilerini hafifletmede ve Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat kısıtlamalarından etkilenen müşterilere destek sağlamada önemli rol oynadığını ifade etti.

Öte yandan, Aramco’nun ticaret biriminin de son günlerde bazı petrol sevkiyatlarını Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirdiği, gemilerin büyük bölümünün tespit edilmemek için transponder sistemlerini kapattığı öne sürüldü. Şirket, ilk çeyrekte ham petrol satış fiyatının varil başına 76,90 dolar olduğunu açıkladı. Bu rakam, önceki çeyrekte 64,10 dolar, geçen yılın aynı döneminde ise 76,30 dolar seviyesindeydi.

