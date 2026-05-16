Suudilere savaş dopingi: Bu kadarını onlar bile beklemiyordu
Dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco, Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle yükselen enerji fiyatları sayesinde yılın ilk çeyreğinde 33,6 milyar dolar kâr ederek piyasa beklentilerini geride bıraktı. Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim nedeniyle petrol fiyatlarının 100 dolar sınırına dayanması, Suudi devinin gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 26 oranında fırlattı. Şirket CEO’su Amin Nasser, alternatif sevkiyat rotalarıyla küresel enerji krizinin etkilerini hafiflettiklerini ve arz güvenliğini sağladıklarını duyurdu.