BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’den flaş “yerel seçim” açıklaması! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son dönemdeki bazı açıklamalarına yönelik eleştirilerde bulunan Destici, "Kürtler bu ülkede daha az eşittir' ne demek? Bu büyük bir siyasi bölücülüktür. Milletin arasına nifak tohumu ekiyor. Bu milletin bir grubunu, milletine karşı harekete geçmeye davet ediyor. Bir gruba 'sen daha az eşitsin, diğer grup senden çok daha haklara sahip, sen daha az haklara sahipsin' dersen orada bir galeyan meydana getirirsin ve terör örgütüne doğru yönlendirmiş olursun." ifadelerini kullandı. Destici, herkesi siyasi bölücülük dilinden uzak durmaya davet ederek, "Önceliğimiz, devletimizin varlığıdır, ülkemizin bütünlüğüdür, milletimizin istikbal ve istiklalidir." diye konuştu. 5 Aralık 1934'te Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikle kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanındığını anımsatan Destici, bu çerçevede teşkilattaki kadın yöneticilerle bir araya geleceğini aktardı. Destici, 17 Aralık'ta da bütün il, ilçe, belde ve ocak başkanlarıyla, partinin genel olağan istişare toplantısını gerçekleştireceklerini kaydetti.