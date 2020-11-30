BBC tüm dünyaya duyurdu! Paniklediler... Türkiye haritayı tamamen değiştirdi

İran 2018'de Avrasya Ekonomik Birliği ile kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalamıştı. Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya'dan oluşan bu ekonomik birlik ile imzalanan anlaşma 2021'de tamamen yürürlüğe girecek. Türkiye ise Kars'ı Nahçıvan'a bağlayan yeni bir demiryolu ile, Ermeni koridoru üzerinden Azerbaycan'a ve Orta Asya'ya uzanmayı hedefliyor. İran'da Muhafazakar Tasnim ajansı, Türkiye'nin bu sayede bölgedeki etkisini artırmayı hedeflediğini belirtiyor.Ermenistan da demiryolu ticareti sayesinde ticareti artırmayı hedefliyor. Savaş nedeniyle Nahçıvan üzerinden İran'a demiryolu ile bağlanamayan Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan ile demiryolu bağlantıları da aynı gerekçeyle atıl durumdaydı.