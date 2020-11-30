2020-11-30 07:26:49 BBC tüm dünyaya duyurdu! Paniklediler... Türkiye haritayı tamamen değiştirdi
Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan'ı 44 günde bozguna uğratan Azerbaycan, artık Türkiye sınırındaki Nahçıvan'la doğrudan bağlantı sağlayacak. Türkiye ile Orta Asya arasındaki ticaretin rotasının değişme ihtimali, ayrıca Azerbaycan'dan daha ucuza alınabilecek doğalgaz İran'da paniğe yol açtı. İslami Devrim Muhafızları ile yakından ilişkili muhafazakar Cevan gazetesinde çıkan analiz, değişen dengeleri net şekilde ortaya koydu.Dağlık Karabağ'da Ermeni güçlerine karşı altı hafta süren savaşın ardından zafere ulaşan Azerbaycan, artık İran sınırındaki topraklarının tamamını kontrol ediyor. Dahası, Ermenistan ile imzaladığı anlaşma sayesinde Türkiye sınırında yer alan ve ülkenin geri kalanıyla bağlantısı bulunmayan toprağı Nahçıvan ile de bir kara koridoru kurulması sözünü aldı.