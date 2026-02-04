  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Bazılarına konforlu geliyor ama... Yalova'da emekli öğretmenin acı sonu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bazılarına konforlu geliyor ama... Yalova'da emekli öğretmenin acı sonu!

Yalova'da bir apartmanın 5. katında yaşadığı öğrenilen emekli öğretmen Mahmut Yağmur (69), evinde ölü bulundu.

#1
Foto - Bazılarına konforlu geliyor ama... Yalova'da emekli öğretmenin acı sonu!

Olay, saat 23.00 sıralarında Çiftlikköy ilçesi Bilge Kaan Caddesi üzerinde bulunan Simge Apartmanı'nda meydana geldi.

#2
Foto - Bazılarına konforlu geliyor ama... Yalova'da emekli öğretmenin acı sonu!

UZUN SÜRE HABER ALINAMADI İddiaya göre, 5 katlı apartmanın en üst katında oturan ve yalnız yaşadığı öğrenilen emekli öğretmen Mahmut Yağmur'dan uzun süredir haber alınamadı.

#3
Foto - Bazılarına konforlu geliyor ama... Yalova'da emekli öğretmenin acı sonu!

Komşuları, Yağmur'a ait olduğu öğrenilen otomobilin de evin önünde olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

#4
Foto - Bazılarına konforlu geliyor ama... Yalova'da emekli öğretmenin acı sonu!

CANSIZ BEDENİ BULUNDU İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. Eve giren ekipler, Yağmur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

#5
Foto - Bazılarına konforlu geliyor ama... Yalova'da emekli öğretmenin acı sonu!

1 MİLYON 750 BİN 900 YAŞLI TEK BAŞINA YAŞIYOR Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yaşlılara ilişkin son verileri yayımladı. TÜİK 2025 verilerine göre, Türkiye’de 1 milyon 750 bin 900 yaşlının tek başına yaşıyor.

