Bazılarına konforlu geliyor ama... Yalova'da emekli öğretmenin acı sonu!
Yalova'da bir apartmanın 5. katında yaşadığı öğrenilen emekli öğretmen Mahmut Yağmur (69), evinde ölü bulundu.
Olay, saat 23.00 sıralarında Çiftlikköy ilçesi Bilge Kaan Caddesi üzerinde bulunan Simge Apartmanı'nda meydana geldi.
UZUN SÜRE HABER ALINAMADI İddiaya göre, 5 katlı apartmanın en üst katında oturan ve yalnız yaşadığı öğrenilen emekli öğretmen Mahmut Yağmur'dan uzun süredir haber alınamadı.
Komşuları, Yağmur'a ait olduğu öğrenilen otomobilin de evin önünde olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. Eve giren ekipler, Yağmur'un hayatını kaybettiğini belirledi.
1 MİLYON 750 BİN 900 YAŞLI TEK BAŞINA YAŞIYOR Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yaşlılara ilişkin son verileri yayımladı. TÜİK 2025 verilerine göre, Türkiye’de 1 milyon 750 bin 900 yaşlının tek başına yaşıyor.
