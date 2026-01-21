  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Afrika'yı yine salladı! Galatasaraylıların dört gözle değil sekiz gözle beklediği isimden bir başarı daha... Dostluğu pekiştirecekler: Ne yaptılarsa olmadı ve gözünü Papara Park'a diktiler: Harekete geçtiler, haber geldi ve... Havayolu devi 10 milyon dolar borç yüzünden iflas ediyor! Ne yaptılarsa olmadı, parayı bulamadılar Emin olan uzman isimler açıkladı: Kıyma pişerken neden su salıyor? Meğer sebebi buymuş Türk kahvesi ile hızla zayıflama yöntemi: Hazırlığı basit! 7 günde 7 Kilo verin... Bu diyeti herkes yaptı Dijital bilgi kirliliğine son! Artık Türkiye’nin yerli dijital ansiklopedisi ‘KÜRE’ var E-ticarette yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor: Satış ilanlarında bu bilgilerin olması şart
Gündem
6
Yeniakit Publisher
'Bazı ülkeler aracılığıyla teklifimizi yaptık' diyerek duyurdular: Türkiye bizi reddetti gelmiyorlar
Ömer Gülhan Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

'Bazı ülkeler aracılığıyla teklifimizi yaptık' diyerek duyurdular: Türkiye bizi reddetti gelmiyorlar

İsrail ve Yunanistan'ın gazıyla KKTC ve Türkiye'ye karşı tepki toplayan adımlara imza atan Rum tarafından çarpıcı bir çıkış geldi.

1
#1
Foto - 'Bazı ülkeler aracılığıyla teklifimizi yaptık' diyerek duyurdular: Türkiye bizi reddetti gelmiyorlar

23 Nisan 2026’da Avrupa Birliği'nin 27 üyesi, bölge ülkeleri, Körfez ülkeleri ve Hindistan'ın katılımıyla Rum tarafında AB Zirvesi yapılacak.

#2
Foto - 'Bazı ülkeler aracılığıyla teklifimizi yaptık' diyerek duyurdular: Türkiye bizi reddetti gelmiyorlar

Rum yönetimi Başkanı Christodulides, Haziran ayında yaptığı açıklamada söz konusu zirveye Türkiye'yi de davet edeceklerini açıklamıştı.

#3
Foto - 'Bazı ülkeler aracılığıyla teklifimizi yaptık' diyerek duyurdular: Türkiye bizi reddetti gelmiyorlar

X'ten Sefa Karahasan'ın haberine göre, Christodulides Türkiye ile özel ilişkisi olan bazı Avrupa Birliği üye devletlerine ve kurumlara ulaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı HakanFidan'ı güney Kıbrıs'ta yapılacak toplantılara davet etmek için aracı olmalarını istediklerini ancak 'olumsuz yanıt aldıklarını' açıkladı.

#4
Foto - 'Bazı ülkeler aracılığıyla teklifimizi yaptık' diyerek duyurdular: Türkiye bizi reddetti gelmiyorlar

Türkiye ile iletişime geçildiğini ifade eden Christodulides, ''Yaklaşık 24 saat önce bazı kişilerden arabuluculuk yapmalarını istedik, çünkü amacımız davet gönderip olumsuz bir yanıt almak değildi. Amacımız olumlu gelişmeler yaratmaktı. Yaklaşık 24 saat önce Türkiye'den gelen tepkinin olumlu olmadığı bilgisi bize ulaştı'' dedi.

#5
Foto - 'Bazı ülkeler aracılığıyla teklifimizi yaptık' diyerek duyurdular: Türkiye bizi reddetti gelmiyorlar

Christodulides, davetlere olumlu cevap almamalarına rağmen bu yönde çabalarını sürdüreceklerini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah etkisiz hale getirildi! Alçak eylem cezasız kalmadı
Gündem

Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah etkisiz hale getirildi! Alçak eylem cezasız kalmadı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kutsal değerlerimize saldırarak kirli ellerini şanlı Türk bayrağına uzatma cüretinde bulunan hain olduğu ileri ..
Turkiye - Rusya hattı: AB'ye gaz ihracatı rekor seviyeye yaklaştı
Ekonomi

Turkiye - Rusya hattı: AB'ye gaz ihracatı rekor seviyeye yaklaştı

Rusya'dan Avrupa Birliği ülkelerine TürkAkım doğalgaz boru hattı üzerinden yapılan gaz sevkiyatı ocak ayında tarihi zirvesine yaklaştı. Yetk..
İran düğmeye bastı! Tahran'dan İsrail ve ABD hamlesi: Dev operasyon
Dünya

İran düğmeye bastı! Tahran'dan İsrail ve ABD hamlesi: Dev operasyon

İran hükümeti, Loristan eyaletinde ABD ve İsrail ile bağlantılı olayları provoke eden 134 saha elemanı ve liderin tutuklandığını ve casusluk..
Abu Dabi büyükelçimizden, Kılıçdaroğlu’na jest! Kemal'i göremeyince ona oy veren Cem Yılmaz ile fotoğraf verdi
Gündem

Abu Dabi büyükelçimizden, Kılıçdaroğlu’na jest! Kemal'i göremeyince ona oy veren Cem Yılmaz ile fotoğraf verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski basın müşaviri olan Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, 2023 seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkan..
Suriye'de sıcak gelişme: Saat 20'de yürürlüğe girecek
Dünya

Suriye'de sıcak gelişme: Saat 20'de yürürlüğe girecek

Suriye hükümeti ve YPG/SDG anlaşmaya vardı. Anlaşmayı duyuran Suriye Cumhurbaşkanlığı "Anlaşma saat 20'de yürürlüğe girecek. SDG'ye 4 gün sü..
Yerli enerjiye CHP takozu! Milli projeye "Durdurun" çağrısı yaparak yine şaşırtmadılar!
Gündem

Yerli enerjiye CHP takozu! Milli projeye "Durdurun" çağrısı yaparak yine şaşırtmadılar!

Türkiye’nin 70 yıllık nükleer enerji hayalini gerçeğe dönüştüren ve ilk reaktörü yüzde 99 oranında tamamlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23