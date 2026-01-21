'Bazı ülkeler aracılığıyla teklifimizi yaptık' diyerek duyurdular: Türkiye bizi reddetti gelmiyorlar
İsrail ve Yunanistan'ın gazıyla KKTC ve Türkiye'ye karşı tepki toplayan adımlara imza atan Rum tarafından çarpıcı bir çıkış geldi.
İsrail ve Yunanistan'ın gazıyla KKTC ve Türkiye'ye karşı tepki toplayan adımlara imza atan Rum tarafından çarpıcı bir çıkış geldi.
23 Nisan 2026’da Avrupa Birliği'nin 27 üyesi, bölge ülkeleri, Körfez ülkeleri ve Hindistan'ın katılımıyla Rum tarafında AB Zirvesi yapılacak.
Rum yönetimi Başkanı Christodulides, Haziran ayında yaptığı açıklamada söz konusu zirveye Türkiye'yi de davet edeceklerini açıklamıştı.
X'ten Sefa Karahasan'ın haberine göre, Christodulides Türkiye ile özel ilişkisi olan bazı Avrupa Birliği üye devletlerine ve kurumlara ulaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı HakanFidan'ı güney Kıbrıs'ta yapılacak toplantılara davet etmek için aracı olmalarını istediklerini ancak 'olumsuz yanıt aldıklarını' açıkladı.
Türkiye ile iletişime geçildiğini ifade eden Christodulides, ''Yaklaşık 24 saat önce bazı kişilerden arabuluculuk yapmalarını istedik, çünkü amacımız davet gönderip olumsuz bir yanıt almak değildi. Amacımız olumlu gelişmeler yaratmaktı. Yaklaşık 24 saat önce Türkiye'den gelen tepkinin olumlu olmadığı bilgisi bize ulaştı'' dedi.
Christodulides, davetlere olumlu cevap almamalarına rağmen bu yönde çabalarını sürdüreceklerini söyledi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23