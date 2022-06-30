Bazı kripto para borsaları iflas etti

Zaten gizlice iflas etmiş bazı üçüncü kademe borsalar var. Temelde çok ileri giden şirketler var ve bilançoda önemli bir boşluk yaşıyorlar. Düzenleyici sorunlar veya kurtarılacak çok fazla iş kalmaması gibi nedenlerle onları durdurmak kolay değil.”