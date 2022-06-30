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Teknoloji-Bilişim
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Bazı kripto para borsaları iflas etti

2022-06-30 23:07:12
Bazı kripto para borsaları iflas etti

Kripto çöküşünün ardından bazı kripto para borsalarının iflas ettiği ortaya çıktı.

#1
Foto - Kripto paraların dev çöküş yaşaması yatırımcılar kadar şirketleri de zora sokuyor. Özellikle kripto para borsalarının elinde tuttukları dijital varlıklar, şirketlerin neredeyse yarı yarıya değerini kaybetmesine yol açtı.

Kripto paraların dev çöküş yaşaması yatırımcılar kadar şirketleri de zora sokuyor. Özellikle kripto para borsalarının elinde tuttukları dijital varlıklar, şirketlerin neredeyse yarı yarıya değerini kaybetmesine yol açtı.

#2
Foto - En büyük borsalardan biri olan FTX’in CEO’su ise bazı firmaların çoktan battığını iddia etti.

En büyük borsalardan biri olan FTX’in CEO’su ise bazı firmaların çoktan battığını iddia etti.

#3
Foto - FTX CEO’su: Birkaç kripto borsası gizlice iflas etti Yakın tarihli bir röportajda FTX CEO’su Sam Bankman-Fried, bazı küçük kripto borsalarının “gizlice iflas ettiği” söyledi. Ayrıca yatırımcıları da daha fazla şirketin kripto çöküşü yüzünden batmanın eşiğinde olduğu konusunda uyardı.

FTX CEO’su: Birkaç kripto borsası gizlice iflas etti Yakın tarihli bir röportajda FTX CEO’su Sam Bankman-Fried, bazı küçük kripto borsalarının “gizlice iflas ettiği” söyledi. Ayrıca yatırımcıları da daha fazla şirketin kripto çöküşü yüzünden batmanın eşiğinde olduğu konusunda uyardı.

#4
Foto - FTX TR Forbes ile yeni bir röportaj yapan kripto para borsası FTX’in yöneticisi Bankman-Fried, kripto dünyasındaki dalgalanmayı değerlendi.

FTX TR Forbes ile yeni bir röportaj yapan kripto para borsası FTX’in yöneticisi Bankman-Fried, kripto dünyasındaki dalgalanmayı değerlendi.

#5
Foto - Son iki yılda yaşanan kripto yükselişinin sert bir şekilde çakıldığını ve yatırımlar için bir dizi felaketi beraberinde getirdiğini söyledi.

Son iki yılda yaşanan kripto yükselişinin sert bir şekilde çakıldığını ve yatırımlar için bir dizi felaketi beraberinde getirdiğini söyledi.

#6
Foto - Kripto para piyasasında yaşanan büyük çöküşün ardından Binance duruma el attı ve yüklü miktarda Bitcoin aldı.

Kripto para piyasasında yaşanan büyük çöküşün ardından Binance duruma el attı ve yüklü miktarda Bitcoin aldı.

#7
Foto - FTX CEO’su Sam Bankman-Fried, kullanıcılarına ödeme sağlayan bazı firmaların iflas bayrağını çekmeye hazırlandığını belirtti. Forbes’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

FTX CEO’su Sam Bankman-Fried, kullanıcılarına ödeme sağlayan bazı firmaların iflas bayrağını çekmeye hazırlandığını belirtti. Forbes’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

#8
Foto - Zaten gizlice iflas etmiş bazı üçüncü kademe borsalar var. Temelde çok ileri giden şirketler var ve bilançoda önemli bir boşluk yaşıyorlar. Düzenleyici sorunlar veya kurtarılacak çok fazla iş kalmaması gibi nedenlerle onları durdurmak kolay değil.”

Zaten gizlice iflas etmiş bazı üçüncü kademe borsalar var. Temelde çok ileri giden şirketler var ve bilançoda önemli bir boşluk yaşıyorlar. Düzenleyici sorunlar veya kurtarılacak çok fazla iş kalmaması gibi nedenlerle onları durdurmak kolay değil.”

#9
Foto - Aslında bu açıklama, FTX’in diğer şirketlerle olan bağlantısını da ortaya koydu.

Aslında bu açıklama, FTX’in diğer şirketlerle olan bağlantısını da ortaya koydu.

#10
Foto - FTX daha önce kripto para firması Voyager Digital ve BlockFi’yi 800 milyon dolarlık kefaretle batmaktan kurtardı. Her iki şirkete de nakit para ve Bitcoin finansmanı sağladı.

FTX daha önce kripto para firması Voyager Digital ve BlockFi’yi 800 milyon dolarlık kefaretle batmaktan kurtardı. Her iki şirkete de nakit para ve Bitcoin finansmanı sağladı.

#11
Foto - Pandemi etkisiyle dünyayı saran küresel ekonomik kriz, kripto para piyasasında da kendini hissettirdi.

Pandemi etkisiyle dünyayı saran küresel ekonomik kriz, kripto para piyasasında da kendini hissettirdi.

#12
Foto - Bir süredir düşüşte olan kripto para piyasası, son zamanlarda yatay bir grafik izliyor.

Bir süredir düşüşte olan kripto para piyasası, son zamanlarda yatay bir grafik izliyor.

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