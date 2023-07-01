Bayram tatili dönüşü ücretsiz olan otoyollar ve köprüler: 2023 Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bedava mı?

Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar listesi, Kurban Bayramı tatili dönüş hazırlığı yapanların gündeminde yer alıyor. Avrupa ve Asya yakalarını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli normal otomobil geçiş ücreti 2023 yılında 53 lira olarak belirlenmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kurban Bayramın'da yap, işlet, devret projesi hariç Trafik Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı olan köprü ve otoyollar ücretsiz olarak hizmet veriyor. İşte 2023 bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar listesi...