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Bayram tatili dönüşü ücretsiz olan otoyollar ve köprüler: 2023 Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bedava mı?

2023-07-01 11:31:14
Bayram tatili dönüşü ücretsiz olan otoyollar ve köprüler: 2023 Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bedava mı?

Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar listesi, Kurban Bayramı tatili dönüş hazırlığı yapanların gündeminde yer alıyor. Avrupa ve Asya yakalarını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli normal otomobil geçiş ücreti 2023 yılında 53 lira olarak belirlenmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kurban Bayramın'da yap, işlet, devret projesi hariç Trafik Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı olan köprü ve otoyollar ücretsiz olarak hizmet veriyor. İşte 2023 bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar listesi...

#1
Foto - Bayram tatili dönüşü ücretsiz olan otoyollar ve köprüler: 2023 Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bedava mı?

KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRESİZ Mİ? - Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayacak ve 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek.

#2
Foto - Bayram tatili dönüşü ücretsiz olan otoyollar ve köprüler: 2023 Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bedava mı?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

#3
Foto - Bayram tatili dönüşü ücretsiz olan otoyollar ve köprüler: 2023 Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bedava mı?

BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜLER LİSTESİ - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi) Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

#4
Foto - Bayram tatili dönüşü ücretsiz olan otoyollar ve köprüler: 2023 Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bedava mı?

Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) İzmir - Çeşme Otoyolu İzmir - Aydın Otoyolu Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi) Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

#5
Foto - Bayram tatili dönüşü ücretsiz olan otoyollar ve köprüler: 2023 Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bedava mı?

BAYRAMDA ÜCRETLİ OLAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR - Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü) Avrasya Tüneli Osmangazi Köprüsü Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu Ankara- Niğde Otoyolu

#6
Foto - Bayram tatili dönüşü ücretsiz olan otoyollar ve köprüler: 2023 Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bedava mı?

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? - Kararda ayrıca, Kurban Bayramı'nda 28 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 00:00'dan (Salı gününü Çarşamba gününe bağlayan gece) başlayarak 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 24:00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

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