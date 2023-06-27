Bayram öncesi uzmanından tavsiye! Sucuklar işte bu sebeple ekşiyor

Baharatçı Kaya Eldek de, evlerinde sucuk içini hazırlayacak vatandaşlara baharatları hakkında bilgiler verdi. 5 kiloluk sucuğun et hariç yaklaşık 170 TL tuttuğunu söyleyen Eldek, “Havalarımız sıcak, etlerimizi güzel dinlendirmeli ve güzel muhafaza etmeliyiz. Kurban senede bir kez olan bir ibadet. Etlerimiz de eskisi kadar uygun fiyatlı değil. Fiyatına bakmadan baharatın kalitesine odaklanalım ve kaliteli malzemeler alalım, kaliteli sucuk ve pastırma yiyelim. 250 gram tatlı Nazilli biberi, 100 gram acı Maraş biberi, 50 gram kimyon, 50 gram karışık baharat, 90 gram tuz, isteğe bağlı olarak da yarım kilo baharat söylüyoruz ancak bunu kendileri 250 grama kadar düşürebilirler. Çünkü havalar ısınıyor. Biraz baskın olur ancak ortalarına doğru sarımsak uçar. Bu 5 kiloluk bir sucuğumuzun tarifidir. Etlerimiz özellikle orta yağlı olsun. Orta yağlı et lezzetini almasını sağlar. 10 kiloluk sucuk baharatımız 100 TL. Soyulmuş sarımsağımızın kilosu 40 TL. Yani 20 TL’lik de sarımsak koyacaklar. Bağırsakta da yerli bağırsağı tercih etsinler. Çünkü dayanıklı ve sağlam olur. Ortalama olarak o da 10 metre gibi gider. O da 50 TL’lik bir fiyat tutar. Sevdiğimiz bildiğimiz, güvendiğimiz baharatçılardan alışveriş yapmalıyız” diye konuştu.