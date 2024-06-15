Bayram öncesi müjde! O cezalar iptal ediliyor

Ancak, zaman zaman haksız ya da yanlışlıkla kesilen trafik cezaları da bulunabilir. Eğer bir sürücü, kendisine kesilen bir trafik cezasının haksız veya yanlış olduğuna inanıyorsa, haklı bir sebebi varsa bu durumda itiraz etme hakkına sahip oluyor.