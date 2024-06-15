2024-06-15 16:45:03 Bayram öncesi müjde! O cezalar iptal ediliyor
Kurban Bayramı öncesi o trafik cezalarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Kurban Bayramı öncesi o trafik cezalarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Trafik cezalarında tek bir dilekçeyle para iadesi alınabilecek.
Trafikte düzenin sağlanması amacıyla, trafik polisleri belirlenen kontrol noktalarında aktif görev yapar. Bu kontrol noktalarında, trafik akışını düzenlemenin yanı sıra, trafik kurallarına uymayan sürücüler tespit edilerek gerekli cezai işlemler uygulanır.
Ancak, zaman zaman haksız ya da yanlışlıkla kesilen trafik cezaları da bulunabilir. Eğer bir sürücü, kendisine kesilen bir trafik cezasının haksız veya yanlış olduğuna inanıyorsa, haklı bir sebebi varsa bu durumda itiraz etme hakkına sahip oluyor.
Ancak, zaman zaman haksız ya da yanlışlıkla kesilen trafik cezaları da bulunabilir. Eğer bir sürücü, kendisine kesilen bir trafik cezasının haksız veya yanlış olduğuna inanıyorsa, haklı bir sebebi varsa bu durumda itiraz etme hakkına sahip oluyor.
Trafik cezası itirazları, eğer gerekli kanıtlar ve belgelerle desteklenirse, iptal edilebilir.
Bu süreç, hem haksız yere mağdur olan sürücüler için bir hak arama fırsatı sunar, hem de trafik yargılamalarının adil ve doğru bir şekilde yürütülmesine katkı sağlar.
Bu nedenle, trafik cezası alındığında, özellikle cezanın haksız olduğuna inanılıyorsa, ilgili kurum ve kuruluşlara zamanında ve doğru bir şekilde itiraz edilmesi önemlidir.
İtiraz süreci genellikle, cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde gerçekleştirilmelidir. İtiraz, ilgili trafik tescil bürosuna veya mahkemeye yapılabilir. İtiraz sürecinde, sürücünün cezanın neden haksız olduğunu veya olay sırasında haklı bir gerekçesinin bulunduğunu belgeleyen kanıtları sunması şarttır.
Trafikte belirlenmiş bir hız sınırı olmamasına rağmen radar kontrolleri sonucu hız aşımı için ceza kesilirse, sürücüler bu cezaları hukuki yollarla iptal ettirebilirler.
Eğer yol üzerinde radar ya da hız limitini belirten uyarı levhası bulunmuyorsa, bu durumda "gizli radar" adı verilen kontrol noktalarında kesilen hız cezaları geçerli sayılmaz. Sürücüler, bu gibi durumlarda cezalarını itiraz ederek iptal ettirebilirler.
Öte yandan zorunlu bir durumda hız sınırı ihlali yapıldıysa ve ceza yazıldıysa bu ceza da iptal ettirilebiliyor.
Trafik cezası gelmesi durumunda bir dilekçe yazarak olayı anlatıp adliyedeki sulh ceza hakimliğine ödediğiniz ceza miktarının iadesi için itirazda bulunmanız mümkündür.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23