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Bayram namazı evde kılınır mı? Bayram namazı yerine hangi namaz kılınır?

2020-05-21 14:09:54
Bayram namazı evde kılınır mı? Bayram namazı yerine hangi namaz kılınır?

Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar bayram namazının kılınıp kılınmayacağını merak etmeye başladı. Koronavirüs tedbirlerinin yavaş yavaş kaldırılmaya başlanmasıyla birlikte camiler de 29 Mayıs’ta uygun şartları taşıyan camilerde öğlen ve ikindi namazları için açılacak. Peki bayram namazı camide kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı, coronavirüs salgını nedeniyle bayram namazı kılınmayacağını açıkladı. Peki bayram namazı evde kılınır mı? Bayram namazı yerine hangi namaz kılınır?

#1
Foto - Diyanet İşleri Başkanlığı, coronavirüs salgını nedeniyle bayram namazı kılınmayacağını açıkladı. Yapılan açıklamada,

Diyanet İşleri Başkanlığı, coronavirüs salgını nedeniyle bayram namazı kılınmayacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bu yıl maalesef milletçe büyük mücadele verdiğimiz Kovid-19 salgını sebebiyle camilerimizde bayram namazı kılınamayacaktır." denildi.

#2
Foto - Din İşleri Yüksek Kurulu’nun bayram namazı ile ilgili görüşünü de açıklayan Zeki Sayar, Hz. Peygamberin uygulamasına bakıldığında bayram namazına çok önem verdiğini anlatarak,

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun bayram namazı ile ilgili görüşünü de açıklayan Zeki Sayar, Hz. Peygamberin uygulamasına bakıldığında bayram namazına çok önem verdiğini anlatarak,

#3
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"Peygamber Efendimiz bayramda çocukların, gençlerin, hanımların bayram namazına iştirakini istemiş ve bunu temin etmiş ve bayram namazları daha çok sahrada 'namazgah' dediğimiz yerlerde kılınmış, Hazreti Peygamber’den bugüne de fiili uygulama bayram namazlarının Cuma namazlarında olduğu gibi hep cemaatle kılınmasıdır" dedi.

#4
Foto - Bayram namazı yerine hangi namaz kılınır?

Bayram namazı yerine hangi namaz kılınır?

#5
Foto - Hanefi mezhebine göre Cuma namazında aranan şartların bayram namazı için de söz konusu olduğuna işaret eden Sayar,

Hanefi mezhebine göre Cuma namazında aranan şartların bayram namazı için de söz konusu olduğuna işaret eden Sayar, "Yani Hanefi mezhebinde bayram namazı vaciptir, mutlaka cemaatle camide kılınması gerekir. Bu mezhebe göre insanların evlerinde tek başına veya bir araya gelerek cemaatle bayram namazı kılmaları uygun değildir.

#6
Foto - Dolayısıyla Müslüman kardeşlerimize tavsiyemiz bayram günü erkenden kalkmalarıdır. Sabah namazından sonra Kur'an-ı Kerim okuyarak, tekbir, tehlil getirerek, zikir fikir yaparak beklerler.

Dolayısıyla Müslüman kardeşlerimize tavsiyemiz bayram günü erkenden kalkmalarıdır. Sabah namazından sonra Kur'an-ı Kerim okuyarak, tekbir, tehlil getirerek, zikir fikir yaparak beklerler.

#7
Foto - Sonra bizim kerahat vakti dediğimiz yani bayram namazının kılınma vakti gelince evlerinde 2 rekat veya 4 rekat Allah rızası için 'duha namazı' kılarlar.

Sonra bizim kerahat vakti dediğimiz yani bayram namazının kılınma vakti gelince evlerinde 2 rekat veya 4 rekat Allah rızası için 'duha namazı' kılarlar.

#8
Foto - 'Kuşluk duha namazı' zaten her zaman kılınan bir namazdır, yani nafile namazlardan birisidir. Onu kılabilirler, dua ederler, bunu tavsiye ediyoruz. Böylece bayramı ihya etmiş olurlar

'Kuşluk duha namazı' zaten her zaman kılınan bir namazdır, yani nafile namazlardan birisidir. Onu kılabilirler, dua ederler, bunu tavsiye ediyoruz. Böylece bayramı ihya etmiş olurlar" diye konuştu.

#9
Foto - 'Şafi mezhebine mensup olan kardeşlerimiz bu görüşle de amel edebilirler'

'Şafi mezhebine mensup olan kardeşlerimiz bu görüşle de amel edebilirler'

#10
Foto - Sayar, Şafi mezhebinde de asıl olan yine bayram namazının cemaatle camide kılınması olduğunu, farklı bir görüş olarak bu mezhebin içtihadının bayram namazını kaçıran insanların evlerinde tek başına veya cemaat olarak da bayram namazını kılabileceği yönünde olduğunu kaydetti.

Sayar, Şafi mezhebinde de asıl olan yine bayram namazının cemaatle camide kılınması olduğunu, farklı bir görüş olarak bu mezhebin içtihadının bayram namazını kaçıran insanların evlerinde tek başına veya cemaat olarak da bayram namazını kılabileceği yönünde olduğunu kaydetti.

#11
Foto - Sayar,

Sayar, "İsteyen kardeşlerimiz, özellikle Şafi mezhebine mensup olan kardeşlerimiz bu görüşle de amel edebilirler" dedi.

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