2020-05-21 14:09:54 Bayram namazı evde kılınır mı? Bayram namazı yerine hangi namaz kılınır?
Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar bayram namazının kılınıp kılınmayacağını merak etmeye başladı. Koronavirüs tedbirlerinin yavaş yavaş kaldırılmaya başlanmasıyla birlikte camiler de 29 Mayıs’ta uygun şartları taşıyan camilerde öğlen ve ikindi namazları için açılacak. Peki bayram namazı camide kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı, coronavirüs salgını nedeniyle bayram namazı kılınmayacağını açıkladı. Peki bayram namazı evde kılınır mı? Bayram namazı yerine hangi namaz kılınır?