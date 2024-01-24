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Teknoloji-Bilişim
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Bayraktar TB3 SİHA, BAE'lileri hayrete düşürdü

2024-01-24 14:13:31
Bayraktar TB3 SİHA, BAE'lileri hayrete düşürdü

Bayraktar TB3 SİHA, Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlayan fuarda ilk kez görücüye çıktı.

#1
Foto - Bayraktar TB3 SİHA, BAE'lileri hayrete düşürdü

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3 SİHA, yurt dışında ilk kez BAE'de görücüye çıktı.

#2
Foto - Bayraktar TB3 SİHA, BAE'lileri hayrete düşürdü

Fuarda BAE'liler TB3 SİHA'ya büyük ilgi gösterirken övgüler yağdırdı.

#3
Foto - Bayraktar TB3 SİHA, BAE'lileri hayrete düşürdü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Uluslararası İnsansız Sistemler Fuarı (UMEX) başladı.

#4
Foto - Bayraktar TB3 SİHA, BAE'lileri hayrete düşürdü

Fuara, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu farklı ülkelerden çok sayıda teknoloji firması katıldı.

#5
Foto - Bayraktar TB3 SİHA, BAE'lileri hayrete düşürdü

Fuarda, insansız sistemler, robotik ve simülasyon teknolojileri tanıtılıyor.

#6
Foto - Bayraktar TB3 SİHA, BAE'lileri hayrete düşürdü

İnsansız hava araçları üreticisi BAYKAR, stant açıp, ziyaretçilerini ağırladı. BAYKAR'ın geliştirdiği "Bayraktar TB3" de ilk kez yurt dışında görücüye çıkmış oldu.

#7
Foto - Bayraktar TB3 SİHA, BAE'lileri hayrete düşürdü

Bayraktar TB3 SİHA, Cumhuriyet'in 100. yılını taçlandırmak için 3 büyük şehirde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nda ilk kez halka açık olarak sergilenmiş, ardından Ankara ve İzmir'de yapılan TEKNOFEST'e katılmıştı.

#8
Foto - Bayraktar TB3 SİHA, BAE'lileri hayrete düşürdü

Kanatları katlanabilir yapıda tasarlanan Bayraktar TB3 SİHA ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, dünyanın ilk SİHA gemisi olarak adlandırılan TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinde İstanbul ve İzmir'de sergilenmişti.

#9
Foto - Bayraktar TB3 SİHA, BAE'lileri hayrete düşürdü

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerde kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.

#10
Foto - Bayraktar TB3 SİHA, BAE'lileri hayrete düşürdü

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı.

#11
Foto - Bayraktar TB3 SİHA, BAE'lileri hayrete düşürdü

Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler, bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak.

#12
Foto - Bayraktar TB3 SİHA, BAE'lileri hayrete düşürdü

#13
Foto - Bayraktar TB3 SİHA, BAE'lileri hayrete düşürdü

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