  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
150 milyon yıl öncesine gizemli yolculuk Gazeteci Bahar Feyzan’dan skandal paylaşım: Bir özelliğim daha var, o... çocuğu olmak Has Bahçe dışına çıkarılıyor Kırkpınar er meydanı meydansız kaldı Türkiye'yi 'düşman' ilan eden Hindistan'da kriz! Çareyi biz de buldular, uçaklar utana sıkıla İstanbul'a iniyor Araç muayenelerinde randevu sistemi tarihe karışıyor! Saatler süren işlem dakikalara düşecek
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Bayraktar TB3 ile ortak imha operasyonu! Denizlerin yeni korkulu rüyası PİRANA sürüsüyle radarlar çaresiz kalacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

MKE tarafından geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA), sürü kabiliyeti ve otonom operasyon gücüyle deniz savaşlarının kurallarını yeniden yazmaya hazırlanıyor. Özel kaplaması sayesinde radarlara yakalanmadan hedefine süzülen bu "görünmez su altı avcısı", TCG ANADOLU ve Bayraktar TB3 ile yapılan entegrasyon testlerinde tam isabetle gövde gösterisi yaptı. Uydu kontrolü sayesinde binlerce kilometreden yönetilebilen PİRANA, Türkiye'nin denizlerdeki asimetrik vuruş gücünü zirveye taşıyacak.

Asimetrik harp koşulları göz önünde bulundurularak, ‘Etkili-Basit-Ucuz’ (EBU) yaklaşımıyla MKE mühendislerinin geliştirdiği PİRANA KİDA, envantere girdiğinde Deniz Kuvvetleri’nin yeni vurucu gücü olacak.

PİRANA, sadece tek başına değil sürü konseptiyle de saldırı gerçekleştirme kabiliyetine sahip. Operasyon sırasında sürüde yer alan PİRANA’lardan bazıları hedef bölgesinde hareket ederek düşman radar ve savunma sistemlerinin dikkatini üzerine çekerken; tasarımı ve özel kaplaması sayesinde düşük radar kesit alanına sahip olan PİRANA üzerinde bulunan harp başlığı ile fark edilmeden hedefi imha edecek.

PİRANA, radyo frekans (RF) ve (SATCOM) uydu iletişimi sayesinde uzaktan kumandalı ya da otonom modda operasyon gerçekleştirebiliyor. Uydu kontrol kabiliyeti sayesinde coğrafi kısıtlamaları ortadan kaldıran sistem, binlerce kilometre uzaktan kesintisiz olarak sevk ve idare edilebiliyor. Böylece operasyonel menzil sorunu tamamen ortadan kaldırılmış oluyor.

40 knotun üzerindeki hızı ve yüksek manevra kabiliyeti sayesinde hızlı müdahale gerektiren senaryolarda önemli avantaj sağlayan PİRANA, taşıdığı 100 kilogram ağırlığındaki harp başlığıyla 200 deniz milini aşan görev menzili ile uzun mesafelerde de görevini başarıyla icra edebiliyor. 2025 yılında gerçekleştirilen test faaliyetlerinde PİRANA, yaklaşık 3,5 metre büyüklüğündeki bir hedefe tam isabet sağlayarak imha etmişti. PİRANA’nın test sürecinde dikkat çeken bir diğer gelişme ise insansız hava araçlarıyla kurulan entegrasyon oldu. Haziran 2025’te gerçekleştirilen faaliyetlerde TCG ANADOLU, Bayraktar TB3 ve PİRANA KİDA arasında veri bağı kurularak sistemlerin birlikte çalışabilme kabiliyetleri test edildi.

Test senaryosunda PİRANA ilk aşamada TCG ANADOLU üzerindeki komuta kontrol istasyonundan yönetildi. Daha sonra kontrol, gemiden havalanan Bayraktar TB3 insansız hava aracına devredildi. İHA üzerinden yönlendirilen sistem, 3,5 metre büyüklüğündeki hedefe hassas şekilde yönelerek başarılı bir vuruş gerçekleştirdi. Bu testle birlikte insansız hava araçlarının insansız deniz araçlarını kontrol edebilmesi yönünde Türkiye’de önemli bir kabiliyet ortaya konmuş oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'dan flaş karar! O isim ülkeden kovuldu
Dünya

Suudi Arabistan'dan flaş karar! O isim ülkeden kovuldu

Suudi Arabistan, İran'ın Riyad Büyükelçiliğindeki 5 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti. Riyad yönetimi diplomatlardan 24 saat içinde ülke..
Oytun Erbaş'tan Müslümanları sarsacak çıkış: İlaç diye Domuz bağırsağı alıyoruz
Sağlık

Oytun Erbaş'tan Müslümanları sarsacak çıkış: İlaç diye Domuz bağırsağı alıyoruz

Ünlü bilim insanı Prof. Dr. Oytun Erbaş, katıldığı bir programda ilaç sektörü ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılan bazı tıbbi maddeler hak..
40 Sayfalık İtiraf: Fail İmamoğlu! Muhalif Gazeteci Levent Gültekin’in iddiaları CHP’yi sarstı
Gündem

40 Sayfalık İtiraf: Fail İmamoğlu! Muhalif Gazeteci Levent Gültekin’in iddiaları CHP’yi sarstı

Muhalif Gazeteci Levent Gültekin’in gündeme taşıdığı iddialar CHP kulislerini sarstı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın yolsuzluk do..
Çinli profesörün sözleri akıllara geldi! İran’dan Trump’a 48 saat cevabı: Ortadoğu’yu susuz bırakırız!
Dünya

Çinli profesörün sözleri akıllara geldi! İran’dan Trump’a 48 saat cevabı: Ortadoğu’yu susuz bırakırız!

ABD’nin 48 saat içerisinde Hürmüz Boğazı’nı tamamen açmadığı takdirde elektrik santrallerini vurarak İran’ı karanlığa gömme tehtidine İran’d..
Katar'da helikopter kazası! 3 şehidimiz var! Vefat eden askerlerimizin isimleri belli oldu
Gündem

Katar'da helikopter kazası! 3 şehidimiz var! Vefat eden askerlerimizin isimleri belli oldu

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde görev yapan Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopter, 21 Mart akşamı teknik..
Kilometrelerce araç kuyruğu! Kilit kavşakta trafik kilitlendi
Gündem

Kilometrelerce araç kuyruğu! Kilit kavşakta trafik kilitlendi

Bayram dönüşünde Kırıkkale’de yoğunluk zirveye çıktı... 43 ilin geçiş noktasında trafik durma noktasına geldi, araçlar tampon tampona ilerle..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23