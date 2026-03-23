Bayraktar TB3 ile ortak imha operasyonu! Denizlerin yeni korkulu rüyası PİRANA sürüsüyle radarlar çaresiz kalacak
MKE tarafından geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA), sürü kabiliyeti ve otonom operasyon gücüyle deniz savaşlarının kurallarını yeniden yazmaya hazırlanıyor. Özel kaplaması sayesinde radarlara yakalanmadan hedefine süzülen bu "görünmez su altı avcısı", TCG ANADOLU ve Bayraktar TB3 ile yapılan entegrasyon testlerinde tam isabetle gövde gösterisi yaptı. Uydu kontrolü sayesinde binlerce kilometreden yönetilebilen PİRANA, Türkiye'nin denizlerdeki asimetrik vuruş gücünü zirveye taşıyacak.