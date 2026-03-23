Dev savunma paketi için sessiz sedasız onay çıktı! Gelişmiş füzelerden anti-İHA sistemlerine kadar her şey alınacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran ile tırmanan gerilimin gölgesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Ürdün’e yönelik milyar dolarlık devasa bir silah satışına yeşil ışık yaktı. Paket kapsamında gelişmiş füzelerden anti-İHA sistemlerine kadar geniş bir mühimmat yelpazesi bölgeye sevk edilecek. Özellikle BAE’ye yapılacak olan 1,22 milyar dolarlık AMRAAM füze satışı, bölgedeki hava savunma dengelerini kökten değiştirecek bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu onaylar, İran ile devam eden çatışmaların tetiklediği bölgesel gerilimin ortasında gelirken; Washington, ortaklarının hava savunma, hassas vuruş ve insansız hava araçlarına karşı koyma kabiliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Paketin en büyük kısmı, BAE’ye yönelik onaylanan yaklaşık 1,22 milyar dolar değerindeki Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) satışını içeriyor. BAE, bu kapsamda 400 adet AIM-120C-7 veya AIM-120C-8 füzesi ile ilgili ekipmanları talep etti.

Bakanlığın onayladığı diğer BAE paketleri ise şöyle: F-16 Mühimmat ve Modernizasyonu (644 milyon dolar): 1.500 adet GBU-39/B Küçük Çaplı Bomba (SDB), 900 adet KMU-556 JDAM güdüm kiti ve 300 adet KMU-557 JDAM kiti. THAAD Radarı (4,5 milyar dolar): Bir adet radar sistemi, Sentinel A4 uplink üniteleri ve THAAD atış kontrol ve haberleşme istasyonları.

Anti-İHA Sistemi (2,10 milyar dolar): Alçak, yavaş ve küçük İHA’lara karşı koymak üzere tasarlanan 10 adet FS-LIDS sistemi. Paket, Coyote Block 2 füzeleri ve Ku-band radarlarını da kapsıyor.

BAE dışındaki onaylar ise bölgesel hava savunma ağını genişletmeyi amaçlıyor: Kuveyt (8 milyar dolar): 8 adede kadar LTAMDS (Alt Katman Hava ve Füze Savunma Sensörü) radarı, güç sistemleri ve kriptografik ekipmanlar.

Ürdün (70,5 milyon dolar): Mevcut FMS süreçlerine bağlı olarak uçak ve mühimmat desteği, bakım, yedek parça ve lojistik hizmetler.

