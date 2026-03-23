Dev savunma paketi için sessiz sedasız onay çıktı! Gelişmiş füzelerden anti-İHA sistemlerine kadar her şey alınacak
ABD Dışişleri Bakanlığı, İran ile tırmanan gerilimin gölgesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Ürdün’e yönelik milyar dolarlık devasa bir silah satışına yeşil ışık yaktı. Paket kapsamında gelişmiş füzelerden anti-İHA sistemlerine kadar geniş bir mühimmat yelpazesi bölgeye sevk edilecek. Özellikle BAE’ye yapılacak olan 1,22 milyar dolarlık AMRAAM füze satışı, bölgedeki hava savunma dengelerini kökten değiştirecek bir hamle olarak değerlendiriliyor.