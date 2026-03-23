Erdoğan ve AK Parti için kritik hafta: Yeni kararlar tüm Türkiye’ye ilan edilecek
Bayram dönüşü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yoğun mesai bekliyor. Salı günü Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek olan Erdoğan, kurmaylarıyla Orta Doğu'daki savaşı ve ekonomik etkilerini masaya yatıracak. İç politikada ise Terörsüz Türkiye sürecindeki yasal düzenlemeler ve sahadaki yeni yol haritası kararlaştırılacak. Çarşamba günü AK Parti Grup Toplantısı'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe günü ise il başkanlarıyla bir araya gelecek.