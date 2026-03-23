Erdoğan ve AK Parti için kritik hafta: Yeni kararlar tüm Türkiye’ye ilan edilecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bayram dönüşü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yoğun mesai bekliyor. Salı günü Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek olan Erdoğan, kurmaylarıyla Orta Doğu'daki savaşı ve ekonomik etkilerini masaya yatıracak. İç politikada ise Terörsüz Türkiye sürecindeki yasal düzenlemeler ve sahadaki yeni yol haritası kararlaştırılacak. Çarşamba günü AK Parti Grup Toplantısı'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe günü ise il başkanlarıyla bir araya gelecek.

İç ve dış politikada yaşanan önemli gelişmelerle birlikte Ramazan Bayramı dönüşü hükümeti yoğun mesai bekliyor. Bayramı memleketi Rize'de geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta 3 kritik toplantıya başkanlık edecek. Orta Doğu'daki savaş ve Terörsüz Türkiye süreci masaya yatırılacak.

Ramazan Bayramı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç ve dış politikadaki önemli gelişmelerle ilgili yoğun bir mesai yürütecek ve kritik toplantılara başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Orta Doğu'daki savaş ve bunun Körfez ülkelerine etkileri, küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve olası yeni krizlere karşı ekonomik tedbirler ele alınacak.

İç politikada, “Terörsüz Türkiye” vizyonu kapsamında devam eden süreç ve bu doğrultuda hazırlanan kanuni düzenlemeler ele alınacak; sahadaki yeni yol haritası kararlaştırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında iç ve dış politikaya dair önemli mesajlar verecek.

AK Parti il başkanları ile yapacağı toplantıda, teşkilatların önümüzdeki sıcak dönemde izleyecekleri saha stratejisine dair talimatlar iletilecek. Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre, salı günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni toplayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmayları ile birlikte Orta Doğu’da giderek şiddetlenen ve bölgesel savaşa evrilen gerilimi masaya yatıracak.

Özellikle İsrail’in bölgedeki saldırganlığının Körfez ülkelerine etkileri ve küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar toplantının ana gündemi olacak. Toplantıda Türkiye’nin bölgedeki arabuluculuk girişimleri ve olası yeni krizlere karşı alınacak ekonomik tedbirler ele alınacak. İç politikada ise en önemli başlık, “Terörsüz Türkiye” vizyonu kapsamında devam eden süreç ve bu doğrultuda hazırlanan kanuni düzenlemeler olacak. İstihbarat birimlerinden gelen güncel raporlar doğrultusunda, sürecin bir sonraki aşamaya taşınması ve sahadaki yeni yol haritası kararlaştırılacak.

Çarşamba günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de partisinin grup toplantısında kürsüye çıkacak. Erdoğan'ın iç ve dış politikaya dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Perşembe günü ise AK Parti Genel Merkezi'nde il başkanlarını toplayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu toplantıda teşkilatların önümüzdeki sıcak dönemde izleyecekleri saha stratejisine dair talimatlarını iletecek.

Vatansever

Cumhur ittifakının önündeki en büyük engel emeklilerdir 16 milyon emekli sayısı vardır Bunların içinde memur ve işçi emeklilerini ayırıp bunları enflasyona ezilmemesi yaşam koşullarına göre de güzel bir zam yapması lazım yoksa Sandığa gitmez bunlar Çünkü yaşları geçmiş Yaşlı insanlar bunlar Bu saatten sonra huzurlu yaşamak ister sıkıntı içinde yaşamaktansa Sandığa gitmez CHP'ye de oy vermez ama CHP elini sallaya sallaya bedavadan gelir olan memleketi olur aynı büyükşehir belediye başkanlarının CHP'ye kaptırdığı gibi AK Parti hükümet bu devleti vatanı Seviyorsa Eğer bu milleti seviyorsa gerekli önlemleri alması lazım acil
İran "F-15 düşürdük" dedi, CENTCOM dünyayı ayağa kaldıran o iddiayı yalanladı!
Gündem

İran "F-15 düşürdük" dedi, CENTCOM dünyayı ayağa kaldıran o iddiayı yalanladı!

Basra Körfezi üzerinde tansiyon yerini sıcak çatışma iddialarına bıraktı! İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde hava savunma sistemleri..
48 Saatlik Kritik Geri Sayım: İran’dan "Şarj Edin" Uyarısı
Gündem

48 Saatlik Kritik Geri Sayım: İran’dan "Şarj Edin" Uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın enerji altyapısına yönelik açık tehditlerinin ardından Tahran’dan misilleme uyarısı geldi. İran Cumhurba..
40 Sayfalık İtiraf: Fail İmamoğlu! Muhalif Gazeteci Levent Gültekin’in iddiaları CHP’yi sarstı
Gündem

40 Sayfalık İtiraf: Fail İmamoğlu! Muhalif Gazeteci Levent Gültekin’in iddiaları CHP’yi sarstı

Muhalif Gazeteci Levent Gültekin’in gündeme taşıdığı iddialar CHP kulislerini sarstı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın yolsuzluk do..
Katar'da helikopter kazası! 3 şehidimiz var! Vefat eden askerlerimizin isimleri belli oldu
Gündem

Katar'da helikopter kazası! 3 şehidimiz var! Vefat eden askerlerimizin isimleri belli oldu

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde görev yapan Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopter, 21 Mart akşamı teknik..
Kilometrelerce araç kuyruğu! Kilit kavşakta trafik kilitlendi
Gündem

Kilometrelerce araç kuyruğu! Kilit kavşakta trafik kilitlendi

Bayram dönüşünde Kırıkkale’de yoğunluk zirveye çıktı... 43 ilin geçiş noktasında trafik durma noktasına geldi, araçlar tampon tampona ilerle..
Haydut ABD ile terörist İsrail'e ses çıkaramadı! Davutoğlu'nun Karar'ı İran'ı Nazilere benzetti
Gündem

Haydut ABD ile terörist İsrail'e ses çıkaramadı! Davutoğlu'nun Karar'ı İran'ı Nazilere benzetti

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar Gazetesi'nde köşe karalayan İsmet Berkan, terör devleti İsrail ve haydut ABD'ye sesini çıkarmayıp İra..
