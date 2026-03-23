Erdoğan ve AK Parti için kritik hafta: Yeni kararlar tüm Türkiye’ye ilan edilecek

Özellikle İsrail’in bölgedeki saldırganlığının Körfez ülkelerine etkileri ve küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar toplantının ana gündemi olacak. Toplantıda Türkiye’nin bölgedeki arabuluculuk girişimleri ve olası yeni krizlere karşı alınacak ekonomik tedbirler ele alınacak. İç politikada ise en önemli başlık, “Terörsüz Türkiye” vizyonu kapsamında devam eden süreç ve bu doğrultuda hazırlanan kanuni düzenlemeler olacak. İstihbarat birimlerinden gelen güncel raporlar doğrultusunda, sürecin bir sonraki aşamaya taşınması ve sahadaki yeni yol haritası kararlaştırılacak.