Bayraktar TB2 SİHA'nın kopyasını alarak tepki toplayan ülkeden Türkiye açıklaması: Dört gözle bekliyoruz

Göreve başladığında 1 milyar dolar kadar olan ikili ticaret hacminin yaklaşık 1,3 milyar dolar seviyesine çıktığına işaret eden Haq, çeşitli firmaların ülkesinde yatırım yaptığını ifade etti. Haq, "Bahsetmem gereken en önemli sektörlerden biri de savunma sanayi alanıdır, bu alanda Türkiye ile iyi bir işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz." diyerek, büyük komşu ülkelere sahip olduklarını ve savunma alanında işbirliğine önem atfettiklerini söyledi. Türkiye ile güven ilişkisine sahip olduklarını ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün Bangladeş'te temaslarda bulunduğunu anımsatan Haq, savunma alanındaki işbirliğinin daha da ileriye gideceğini kaydetti.