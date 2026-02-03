  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bayraktar TB2 SİHA'nın kopyasını alarak tepki toplayan ülkeden Türkiye açıklaması: Dört gözle bekliyoruz Euroleague’de Final Four biletlerinin satışa çıkacağı tarih belli oldu Gıdayı yanlış saklıyoruz: Pratik etkili öneriler Türkiye'ye karşı deli gibi silahlanıyorlardı! Askerler bir bir istifa etmeye başladı İstanbul’da karaya oturmuştu! Kargo gemisinin bekleyişi sürüyor Tek başına hem üretti hem de ihraç etti S-400'leri bitirecek Türk silahı geliyor! Kritik eşik aşıldı 13 günlük umut yerini acıya bıraktı: Nimet Kılıç’tan kahreden haber! Cansız bedeni bulundu
Gündem
10
Yeniakit Publisher
Bayraktar TB2 SİHA'nın kopyasını alarak tepki toplayan ülkeden Türkiye açıklaması: Dört gözle bekliyoruz
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bayraktar TB2 SİHA'nın kopyasını alarak tepki toplayan ülkeden Türkiye açıklaması: Dört gözle bekliyoruz

Türkiye'nin Bayraktar TB2 SİHA'sını kopyalayan Çin'in insansız hava aracını tedarik etmek amacıyla bir anlaşma imzalayan dost ülkeden dikkat çeken açıklamalar geldi.

#1
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'nın kopyasını alarak tepki toplayan ülkeden Türkiye açıklaması: Dört gözle bekliyoruz

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M Amanul Haq, ikili ticaretin seyrine ilişkin, "Bahsetmem gereken en önemli sektörlerden biri de savunma sanayi alanıdır, bu alanda Türkiye ile iyi bir işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz." dedi. Haq, ülkesinde 12 Şubat'ta yapılacak genel seçimler ve halk oylamasının yanı sıra Bangladeş-Türkiye ilişkileri, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) durumu ve uluslararası gündeme ilişkin AA'ya değerlendirmelerde bulundu

#2
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'nın kopyasını alarak tepki toplayan ülkeden Türkiye açıklaması: Dört gözle bekliyoruz

Şubat 2023'te Türkiye'de göreve başladığından beri hem Bangladeş'te hem de Türkiye'de önemli olaylar olduğunu dile getiren Haq, ilişkilerin en iyi olduğu dönemlerden birinin yaşandığını söyledi. Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024 ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar neticesinde geçici hükümetin yönetimi devraldığını hatırlatan Haq, "Temmuz Devrimi" olarak adlandırdığı sürecin ardından, Türkiye'nin geçici hükümete hızlıca yardım eli uzattığını vurguladı.

#3
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'nın kopyasını alarak tepki toplayan ülkeden Türkiye açıklaması: Dört gözle bekliyoruz

Haq, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen "Sıfır Atık" projesinin danışma kurulu üyelerinden birinin Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus olduğunu anımsatarak, Emine Erdoğan'ın Yunus'a yeni görevinde başarılar dilediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ikili ilişkilerin iyiye gideceğine dair kanaatini Yunus'a farklı platformlardaki görüşmelerinde söylediğini aktardı. Bangladeş'in geçici hükümetin liderliğinde yeni bir yola girdiğini belirten Haq, "Türkiye, güvenilir ortaklardan biri olduğunu kanıtladı." ifadesini kullandı.

#4
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'nın kopyasını alarak tepki toplayan ülkeden Türkiye açıklaması: Dört gözle bekliyoruz

Haq, Türkiye'nin diplomasi, finans, yönetim ve güvenlikle ilişkili farklı kurumlarında görev yapanlardan oluşan bir heyetin, geçici hükümetin kurulmasının ardından Bangladeş'i ziyaret ettiğini hatırlatarak geçmişte olduğu gibi demokratik bir yönetimin otokratik bir yönetime dönüşmemesi için ülkesinde reform çalışmaları yürütüldüğünü ve Türkiye'nin bu süreçteki desteğinin takdirle karşılandığını söyledi. Bakan ve bakan yardımcısı düzeyindeki çeşitli görüşmelerin ilişkileri hiç olmadığı kadar yüksek bir seviyeye çıkardığının altını çizen Haq, Türkiye'den bir heyetin Bangladeş'teki seçimi gözlemleyeceğini bildirdi.

#5
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'nın kopyasını alarak tepki toplayan ülkeden Türkiye açıklaması: Dört gözle bekliyoruz

Göreve başladığında 1 milyar dolar kadar olan ikili ticaret hacminin yaklaşık 1,3 milyar dolar seviyesine çıktığına işaret eden Haq, çeşitli firmaların ülkesinde yatırım yaptığını ifade etti. Haq, "Bahsetmem gereken en önemli sektörlerden biri de savunma sanayi alanıdır, bu alanda Türkiye ile iyi bir işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz." diyerek, büyük komşu ülkelere sahip olduklarını ve savunma alanında işbirliğine önem atfettiklerini söyledi. Türkiye ile güven ilişkisine sahip olduklarını ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün Bangladeş'te temaslarda bulunduğunu anımsatan Haq, savunma alanındaki işbirliğinin daha da ileriye gideceğini kaydetti.

#6
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'nın kopyasını alarak tepki toplayan ülkeden Türkiye açıklaması: Dört gözle bekliyoruz

Haq, "Sizler, özellikle Bayraktar ve benzeri insansız hava araçlarıyla, bir ülkenin kapasitesini ve yeteneklerini nasıl geliştirebileceğini dünyaya göstermiş bir ülkesiniz." ifadesini kullanarak, Türk savunma sanayi ürünlerinin NATO standartlarını da karşıladığına dikkati çekti.

#7
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'nın kopyasını alarak tepki toplayan ülkeden Türkiye açıklaması: Dört gözle bekliyoruz

Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin şiddetinden kaçarak Bangladeş ve diğer ülkelere sığınan Arakanlı Müslümanların içinde bulunduğu krize uluslararası toplumun dikkatini vermesinin önemine değinen Haq, Türkiye'nin bu konuda başından beri sürdürdüğü desteği takdirle karşıladığını belirtti. Haq, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu meseleyi uluslararası platformlarda düzenli şekilde dile getirdiğini vurguladı.

#8
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'nın kopyasını alarak tepki toplayan ülkeden Türkiye açıklaması: Dört gözle bekliyoruz

Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Yunus'un, Arakanlı Müslümanların ülkelerine geri dönebilmesinin, krizin "tek barışçıl çözümü" olduğunu belirttiğini hatırlatan Haq, Arakanlı Müslümanların güvenliği hakkında oldukça hassas olduklarını sözlerine ekledi. Haq, Arakanlı Müslümanların güvenliğini sağlamak için geçmişte sınırı açtıklarını ve sığınmacıları içeri aldıklarını anımsatarak, "Biz ülkelerine geri dönüşlerini istiyoruz. Elbette, bunun barışçıl ve kabul edilebilir bir şekilde gerçekleşmesini istiyoruz. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Komşu ülke Myanmar'daki muhataplarımızla müzakerelere devam edeceğiz." dedi.

#9
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'nın kopyasını alarak tepki toplayan ülkeden Türkiye açıklaması: Dört gözle bekliyoruz

Bangladeş Hava Kuvvetleri, Çin Elektronik Teknoloji Grubu Şirketi'nin ihracat kolu olan CETC International ile dün yerli askeri insansız hava aracı üretim ve montaj tesisi kurmak üzere geçtiğimiz günlerde bir anlaşma imzaladı. Dakka Kışlası'nda imzalanan hükümetler arası anlaşma, tam teknoloji transferini içeriyor. Program hakkında bilgi sahibi yetkililere göre, bu anlaşma, gözetleme, keşif ve potansiyel olarak saldırı ile ilgili görevler için çok sayıda İHA platformunun yerel üretimini, bakımını ve yaşam döngüsü desteğini mümkün kılacak. Öte yandan anlaşma kapsamında üretilecek İHA'nın ilk görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde İHA'nın BAYKAR üretimi Bayraktar TB2'ye birebir benzemesi ise dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
PKK-YPG’den kalleş pusu! Suriye Ordusunun Haseke’ye girmesine sevinenlere kurşun yağmuru
Gündem

PKK-YPG’den kalleş pusu! Suriye Ordusunun Haseke’ye girmesine sevinenlere kurşun yağmuru

Batı'nın şımarttığı terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Haseke’de huzur bekleyen masum sivilleri hedef alan..
İran Türkiye'ye teslim etmeye hazırlanıyordu! Rusya hemen uyanıklık yapıp araya girdi: Bize verin biz saklarız
Gündem

İran Türkiye'ye teslim etmeye hazırlanıyordu! Rusya hemen uyanıklık yapıp araya girdi: Bize verin biz saklarız

İran'ın güçlendirilmiş uranyum rezervini Türkiye'ye transfer edeceği konuşulurken Rusya ani bir kararla harekete geçti. Moskova yönetimi, İr..
Sıcak saatler yaşanıyor... Türk savaş uçakları havalandı! Operasyon an meselesi
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor... Türk savaş uçakları havalandı! Operasyon an meselesi

Türkiye'ye ait F-16 savaş uçakları, Somali’de terör örgütü Eş-Şebab’a karşı operasyon hazırlığı yapıyor. Üç adet F-16 Somali’nin başkentinde..
Yunanistan’dan beklenmeyen karar! FETÖ'cüler şoku yaşadı
Gündem

Yunanistan’dan beklenmeyen karar! FETÖ'cüler şoku yaşadı

15 Temmuz hainlerine yıllarca kucak açan Yunanistan, FETÖ’cülerin “ulusal güvenlik tehdidi” diyerek oturum ve iltica izinlerini iptal etmeye..
Epstein skandalında Tom Barrack da çıktı: Çocuğun fotoğrafını gönder! Beni gülümset
Dünya

Epstein skandalında Tom Barrack da çıktı: Çocuğun fotoğrafını gönder! Beni gülümset

Jeffrey Epstein dosyalarının yeni bölümünde ünlü şarkıcı Rihanna ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın ismi..
Zekeriya Say’dan "örnek anne" değerlendirmesi: 'Hatadan dönmek için geç değil'
Siyaset

Zekeriya Say’dan “örnek anne” değerlendirmesi: 'Hatadan dönmek için geç değil'

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say, kamuoyunda geçmiş yıllarda verilen bazı “anne” temalı ödüllerle ilgili dikkat çeken bir değerl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23