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Bayraktar TB2 SİHA alan Ukrayna, Türkiye'ye rakip oldu! 'Ölümcül' diyerek duyurdular

2024-03-02 13:43:10
Bayraktar TB2 SİHA alan Ukrayna, Türkiye'ye rakip oldu! 'Ölümcül' diyerek duyurdular

Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alarak Rusya savaşının seyrini değiştiren Ukrayna, bir savunma sanayii ürünü konusunda Türkiye'ye rakip olmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - Bayraktar TB2 SİHA alan Ukrayna, Türkiye'ye rakip oldu! 'Ölümcül' diyerek duyurdular

Türkiye'nin ilk silahlı deniz aracı ULAQ'a rakip resmen geldi.

#2
Foto - Bayraktar TB2 SİHA alan Ukrayna, Türkiye'ye rakip oldu! 'Ölümcül' diyerek duyurdular

GDH Defence'da yer alan habere göre, Ukrayna donanmasına ait insansız deniz araçları, 2022'de kullanılmaya başlanmalarından bu yana Rus savaş gemilerine zarar vermek ve batırmak için kullanılıyor.

#3
Foto - Bayraktar TB2 SİHA alan Ukrayna, Türkiye'ye rakip oldu! 'Ölümcül' diyerek duyurdular

Vuruşlar giderek daha yıkıcı hale geldi. Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) bir general, bu sistemlerin savaş boyunca büyük güncellemeler aldığını ve artık eskisinden "daha güçlü, daha verimli ve daha ölümcül" olduklarını söyledi.

#4
Foto - Bayraktar TB2 SİHA alan Ukrayna, Türkiye'ye rakip oldu! 'Ölümcül' diyerek duyurdular

"2024 yılında insansız deniz araçları için tamamen farklı parametrelerimiz var," diyen ve ekibi insansız deniz aracı bot operasyonlarından birkaçını gerçekleştiren Tuğgeneral Ivan Lukashevych, Business Insider ile paylaştığı tercüme edilmiş açıklamalarında şunları söyledi:

#5
Foto - Bayraktar TB2 SİHA alan Ukrayna, Türkiye'ye rakip oldu! 'Ölümcül' diyerek duyurdular

"Özellikle de Ekim 2022'de Sivastopol Körfezi'ndeki Rus savaş gemilerine saldırmak için ilk kez test ettiklerimizle karşılaştırıldığında," dedi.

#6
Foto - Bayraktar TB2 SİHA alan Ukrayna, Türkiye'ye rakip oldu! 'Ölümcül' diyerek duyurdular

"Bu ilk taslaklardaki kusurları fark ettik, ancak üretici bunları öngöremedi, çünkü o zamanlar dünyada bu tür yüksek teknik dronlar için uzmanlık yoktu."

#7
Foto - Bayraktar TB2 SİHA alan Ukrayna, Türkiye'ye rakip oldu! 'Ölümcül' diyerek duyurdular

Ukrayna, donanma eksikliğini telafi etmek için "dünyanın ilk deniz insansız hava aracı filosu" olarak adlandırdığı şeyi geliştirmeye çalışıyor. Bu çabanın merkezinde Sea Baby adı verilen insansız bir su üstü aracı (İDA) yer alıyor.

#8
Foto - Bayraktar TB2 SİHA alan Ukrayna, Türkiye'ye rakip oldu! 'Ölümcül' diyerek duyurdular

Kiev bu sistemlerden bir cephanelik oluşturmaya çalışıyor ve kısa süre önce SBU için düzinelerce ek Sea Baby satın almak üzere bağış toplamak için bir bağış toplama girişimi başlattı. Bu insansız deniz araçları Karadeniz'de çok sayıda operasyonda kullanıldı, Rus savaş gemilerine zarar verdi ve imha etti - bunlardan biri sadece birkaç hafta önceydi - ve hatta işgal altındaki Kırım yarımadasını Rusya anakarasına bağlayan kilit bir köprüyü vurdu.

#9
Foto - Bayraktar TB2 SİHA alan Ukrayna, Türkiye'ye rakip oldu! 'Ölümcül' diyerek duyurdular

Uzmanlar ucuz ve uzaktan kumandalı Sea Baby’lerin Ukrayna'ya, onları sürekli olarak durduramayan Rusya'ya karşı asimetrik bir avantaj sağladığını söylüyorlar. Bu durum Moskova'yı bu tehdide uyum sağlamaya çalışmaktan alıkoymamış olsa da Kiev insansız deniz araçlarını geliştirerek bir adım önde olmayı sürdürüyor.

#10
Foto - Bayraktar TB2 SİHA alan Ukrayna, Türkiye'ye rakip oldu! 'Ölümcül' diyerek duyurdular

Lukashevych'in Sea Baby’ler yaptığı ilk değişiklik harp başlığı boyutunun arttırılması oldu; Ukrayna hükümetine göre insansız deniz araçları yaklaşık 850 kg ağırlığında patlayıcı yük taşıyabiliyor. Bir sonraki kayda değer iyileştirme ise "denize elverişlilikte yapılan bir iyileştirme" oldu ve yaklaşık beş fitlik dalgalarda yelken açabilmelerini sağladı.

#11
Foto - Bayraktar TB2 SİHA alan Ukrayna, Türkiye'ye rakip oldu! 'Ölümcül' diyerek duyurdular

Üçüncü iyileştirme ise Sea Baby’lerin Ukrayna'nın güneyindeki bir liman kenti olan Odesa ile Kırım'ın güneybatı kıyısındaki Sivastopol arasındaki mesafenin iki katı kadar bir mesafeyi kat edebilmesini sağlamaktı. Karadeniz boyunca düz bir çizgide, iki şehir arasındaki mesafe yaklaşık 190 mil. İnsansız deniz araçları artık 950 km üzerinde bir menzile sahip ve bu da çok daha fazla Rus hedefini ulaşılabilir kılıyor.

#12
Foto - Bayraktar TB2 SİHA alan Ukrayna, Türkiye'ye rakip oldu! 'Ölümcül' diyerek duyurdular

Lukashevych ayrıca Ukrayna'nın "hem daha ucuz hem de daha verimli olmaları için onları yeniden kullanılabilir hale getirmek istediğini" söyledi. SBU, Sea Baby İDA’ları fiziksel olarak geliştirmenin ötesinde, İDA’ları üretmek ve test etmek için birden fazla yer kullanıyor. Ruslardan bir adım önde olmak için sürekli yer değiştirmeler yapılıyor ve hatta özel operasyonlar farklı bölgelerdeki farklı komuta merkezlerinden yürütülüyor. Kamikaze İDA saldırıları sonuçta Ukrayna'nın Rusya'nın Karadeniz Filosunu hırpalamasına, hatta bir kısmını Kırım'daki karargahından daha uzağa taşınmaya zorlamasına ve bölgede bir deniz koridoru açmasına yardımcı oldu. Geçtiğimiz ay Ukrayna, iki yıldan uzun bir süre önce tam ölçekli işgalin başlamasından bu yana düzinelerce Rus savaş gemisini imha ettiğini veya hasar verdiğini ve bu ayın başlarında Ukrayna'nın Karadeniz Filosunun yaklaşık üçte birini etkili bir şekilde imha ettiğini söyledi.

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