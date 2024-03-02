Bayraktar TB2 SİHA alan Ukrayna, Türkiye'ye rakip oldu! 'Ölümcül' diyerek duyurdular

Lukashevych ayrıca Ukrayna'nın "hem daha ucuz hem de daha verimli olmaları için onları yeniden kullanılabilir hale getirmek istediğini" söyledi. SBU, Sea Baby İDA’ları fiziksel olarak geliştirmenin ötesinde, İDA’ları üretmek ve test etmek için birden fazla yer kullanıyor. Ruslardan bir adım önde olmak için sürekli yer değiştirmeler yapılıyor ve hatta özel operasyonlar farklı bölgelerdeki farklı komuta merkezlerinden yürütülüyor. Kamikaze İDA saldırıları sonuçta Ukrayna'nın Rusya'nın Karadeniz Filosunu hırpalamasına, hatta bir kısmını Kırım'daki karargahından daha uzağa taşınmaya zorlamasına ve bölgede bir deniz koridoru açmasına yardımcı oldu. Geçtiğimiz ay Ukrayna, iki yıldan uzun bir süre önce tam ölçekli işgalin başlamasından bu yana düzinelerce Rus savaş gemisini imha ettiğini veya hasar verdiğini ve bu ayın başlarında Ukrayna'nın Karadeniz Filosunun yaklaşık üçte birini etkili bir şekilde imha ettiğini söyledi.