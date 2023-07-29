Bayraktar TB2 İHA 5 noktada konuşlandırıldı! Baykar tek tek açıkladı

Yapılan yazılı açıklamada, "Baykar ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) arasında yapılan sözleşme ile birlikte Bayraktar TB2 İHA’lar şu anda Manisa, Akhisar, Muğla Milas, Kütahya Zafer, Antalya, Gazipaşa ve Edirne Keşan olmak üzere 5 noktada konuşlu olarak hizmet vermektedir. Bu 5 noktada konuşlu bulunan 5 adet Bayraktar TB2 İHA’ya ek olarak, Baykar tarafından bilabedel konuşlandırılan yedek 4 adet Bayraktar TB2 İHA ile birlikte toplam olarak 9 adet Bayraktar TB2 İHA, Orman Genel Müdürlüğü’nün yangınla mücadele faaliyetleri için görev yapmaktadır. Bayraktar TB2 İHA’ların her biri meteorolojik şartlar ve hava trafiğinin uygun olması durumunda günde en az 10 saat, 5 adet İHA ise toplamda günde en az 50 saat uçuş yaparak Yeşil Vatan’ı tehlikelere karşı gökyüzünden izlemektedir. Büyük ölçekli orman yangınlarında ise uçuş görevi 24 saate kadar çıkmaktadır. Ayrıca tüm süreç Baykar personelleri tarafından yürütülmektedir. Baykar üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmek için çaba göstermektedir" ifadelerine yer verildi.