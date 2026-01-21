  • İSTANBUL
Bayraktar Kızılelma'nın son test aşamalarında büyük başarı sağlaması sonrası ABD'den flaş bir hamle geldi. ABD, Kızılelma'nın rakibi YFQ-42A'yı Katar'a götürdü. Bu hamlenin Türk Kızılelma'sına bir cevap olduğu belirtiliyor.

1
#1
Foto - Bayraktar Kızılelma sonrası ani kararı aldılar! YFQ-42A alelacele bakın nereye götürüldü

General Atomics tarafından geliştirilen YFQ-42A, Katar'da düzenlenen DIMDEX 2026 fuarında ilk kez kamuoyuna gösterildi.

#2
Foto - Bayraktar Kızılelma sonrası ani kararı aldılar! YFQ-42A alelacele bakın nereye götürüldü

Katar’ın başkenti Doha’da DIMDEX 2026 savunma fuarında, General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) tarafından geliştirilen YFQ-42A insansız savaş uçağı ilk kez kamuoyuna tanıtıldı. Deniz güvenliği odaklı bir etkinlikte sergilenen bu tam ölçekli prototip, ABD Hava Kuvvetleri’nin yeni nesil savaş konseptinin dikkat çekici bir örneği olarak öne çıktı.

#3
Foto - Bayraktar Kızılelma sonrası ani kararı aldılar! YFQ-42A alelacele bakın nereye götürüldü

YFQ-42A, ABD Hava Kuvvetleri’nin İnsansız Savaş Uçağı Programı (Collaborative Combat Aircraft – CCA) programının birinci aşamasına aday olan ve 1.000’e kadar platform üretimi hedeflenen bir tasarım. Program, beşinci ve altıncı nesil insanlı savaş uçaklarının yanında görev yapacak, uygun maliyetli ve otonom muharip unsurlar geliştirmeyi amaçlıyor. GA-ASI’nin “YFQ” tanımı da bu yaklaşıma işaret ediyor: “F” harfi savaş görevi, “Q” harfi ise insansız yapıyı temsil ediyor.

#4
Foto - Bayraktar Kızılelma sonrası ani kararı aldılar! YFQ-42A alelacele bakın nereye götürüldü

YFQ-42A’nın gövde yapısı karışık, kokpitsiz ve V-kuyruklu bir tasarımı yansıtıyor. Üst yüzeyi düşük radar izine sahip olacak şekilde sadeleştirilmiş, iç silah bölmesi ise AIM-120 AMRAAM gibi havadan havaya füzeler taşımak üzere optimize edilmiş. Bu yapı, uçağın “füze kamyonu” rolünü üstlenerek insanlı savaş uçaklarının menzilini ve ateş gücünü artırmasına olanak tanıyor. Böylece, insan pilotlar riske atılmadan derin ve tehlikeli bölgelerde angajman kapasitesi sağlanıyor.

#5
Foto - Bayraktar Kızılelma sonrası ani kararı aldılar! YFQ-42A alelacele bakın nereye götürüldü

Uçak, 2025 yılı Ağustos ayında Kaliforniya’da uçuş testlerine başladı. Bu testler performans göstermekten çok, uçuş emniyeti, görev sistemlerinin entegrasyonu ve otonomi gelişimi üzerine odaklanıyor. GA-ASI, platformun yazılım tanımlı bir büyüme yoluna sahip olduğunu belirterek, sabit blok yapıdan ziyade görev bazlı esnekliğe işaret ediyor.

#6
Foto - Bayraktar Kızılelma sonrası ani kararı aldılar! YFQ-42A alelacele bakın nereye götürüldü

YFQ-42A’nın operasyonel başarısı ise gelişmiş veri bağlantılarına, görev bilgisayarına ve elektronik koruma yeteneklerine dayanıyor. Özellikle düşük gecikmeli ağ yapısı; hedefleme, görev paylaşımı ve formasyon kontrolü gibi görevlerde insanlı uçaklarla uyumlu şekilde çalışmayı mümkün kılıyor. Karar destek sistemleri ise tehditlere karşı tepki verebilme ve uçuş güvenliğini sağlama gibi unsurlarda kritik rol oynuyor.

#7
Foto - Bayraktar Kızılelma sonrası ani kararı aldılar! YFQ-42A alelacele bakın nereye götürüldü

Fuardaki sergi, bölgesel güvenlik açısından da dikkat çekici bir mesaj taşıyor. Katar’ın son on yılda ABD ile derin iş birliği içinde kurduğu yüksek kapasiteli hava filosu ve F-15QA tedariki, böyle bir platformun stratejik önemini daha da artırıyor. Körfez bölgesinde insansız savaş uçaklarının, hava savunma yeteneklerini genişletme ve pilot ihtiyacını azaltma potansiyeli, YFQ-42A gibi sistemlerin gelecekteki ihracat seçeneklerinde cazip bir unsur olabilir. DIMDEX 2026’da sergilenen bu tam ölçekli platform, sadece bir mühendislik başarısı değil, aynı zamanda gelecekteki hava üstünlüğü rekabetinin otonomi, ağ merkezli harp ve seri üretim kapasitesi gibi unsurlar etrafında şekilleneceğine işaret eden güçlü bir gösterge oldu. Kaynak: Army Recognition

