Bayraktar Kızılelma sonrası ani kararı aldılar! YFQ-42A alelacele bakın nereye götürüldü

Fuardaki sergi, bölgesel güvenlik açısından da dikkat çekici bir mesaj taşıyor. Katar’ın son on yılda ABD ile derin iş birliği içinde kurduğu yüksek kapasiteli hava filosu ve F-15QA tedariki, böyle bir platformun stratejik önemini daha da artırıyor. Körfez bölgesinde insansız savaş uçaklarının, hava savunma yeteneklerini genişletme ve pilot ihtiyacını azaltma potansiyeli, YFQ-42A gibi sistemlerin gelecekteki ihracat seçeneklerinde cazip bir unsur olabilir. DIMDEX 2026’da sergilenen bu tam ölçekli platform, sadece bir mühendislik başarısı değil, aynı zamanda gelecekteki hava üstünlüğü rekabetinin otonomi, ağ merkezli harp ve seri üretim kapasitesi gibi unsurlar etrafında şekilleneceğine işaret eden güçlü bir gösterge oldu. Kaynak: Army Recognition