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Baykar’ın ortağı, yine yaptı yapacağını! Dev hamleyi tüm dünyaya duyurdular

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Baykar’ın ortağı, yine yaptı yapacağını! Dev hamleyi tüm dünyaya duyurdular

Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin savunma devi Baykar ile insansız hava sistemleri, yapay zekâ destekli savunma teknolojileri ve Avrupa pazarına yönelik ortak projeler geliştirmek için stratejik işbirliği anlaşmasına imza atan İtalyan Leonardo'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

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Foto - Baykar’ın ortağı, yine yaptı yapacağını! Dev hamleyi tüm dünyaya duyurdular

Leonardo, İtalyan Ordusu’nun AW249 muharebe helikopteri filosunu genişletmek için “ileri” düzeyde görüşmeler yürütüyor. İtalyan Leonardo yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre Leonardo ve İtalya Savunma Bakanlığı, İtalyan ordusunun AW249 taarruz helikopteri filosunu genişletmek için “ileri” düzeyde görüşmeler yürütüyor.

#2
Foto - Baykar’ın ortağı, yine yaptı yapacağını! Dev hamleyi tüm dünyaya duyurdular

Helikopterin tam ölçekli bir modelinin yanında duran şirket yöneticileri, platformun yalnızca bir helikopter olarak değil, aynı zamanda mürettebatlı ve mürettebatsız platformların birlikte çalışma ağında bir komuta düğümü olarak tasarlandığını ve bu ağın ise aynı anda birden fazla dronu kontrol edebildiğini belirtti. Yetkililer, İtalyan kuvvetleri için yüksek üretim ve teslimat hızları hedeflediklerini de söyledi. Breaking Defense tarafından yapılan habere göre Leonardo’nun Helikopter Pazarlama, Askeri Özel Platformlar Direktörü Roberto Pretolani, Berlin Air Show’da (ILA Berlin) gazetecilere süreç hakkında bilgi verdi.

#3
Foto - Baykar’ın ortağı, yine yaptı yapacağını! Dev hamleyi tüm dünyaya duyurdular

Pretolani, “Leonardo, 2029 yılına kadar Kara Kuvvetleri için 17 adet AW249 üretip teslim etmeyi hedefliyor. Hâlihazırda 19 helikopter için tedarik sözleşmesi yapılmış durumda ve toplam 48 helikopterlik ihtiyacın bir parçası olarak ilave 14 helikopter için müzakereler sürüyor.” ifadelerini kullandı. Bu bağlamda ülkenin yaşlanan AW129 filosunun yerine geliştirilen AW249, kabiliyet nitelendirilmesinin son aşamasına girdi ve şirket seri üretime şimdiden erken başlamış durumda.

#4
Foto - Baykar’ın ortağı, yine yaptı yapacağını! Dev hamleyi tüm dünyaya duyurdular

Pretolani’nin aktardığına göre Leonardo, mürettebatlı-mürettebatsız platformların birlikte çalışma konsepti üzerinde 2015’ten bu yana denemeler yapıyor. Geçen yıl Roma, ABD merkezli AeroVironment şirketiyle, belirtilmeyen miktarda, menzili 185 kilometre (115 mil) olan orta sınıf, sabit kanatlı bir platform olan Jump 20 İHA’nın tedariki için 46,6 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Pretolani ayrıca, “AW249 tarafında, ordunun taktik bir İHA olarak seçtiği Jump 20 ile mürettebatlı-mürettebatsız birlikte çalışma konseptinin uygulama aşamasına zaten geçmiş durumdayız.” dedi. Bununla beraber, Pretolani, drone entegrasyonunun helikopter teslimatlarının 2028’de başlamasından bağımsız olduğunu; arayüzün “birden fazla drone ile” çalışacak şekilde tasarlandığını söyledi.

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