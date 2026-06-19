Baykar’ın ortağı, yine yaptı yapacağını! Dev hamleyi tüm dünyaya duyurdular

Pretolani’nin aktardığına göre Leonardo, mürettebatlı-mürettebatsız platformların birlikte çalışma konsepti üzerinde 2015’ten bu yana denemeler yapıyor. Geçen yıl Roma, ABD merkezli AeroVironment şirketiyle, belirtilmeyen miktarda, menzili 185 kilometre (115 mil) olan orta sınıf, sabit kanatlı bir platform olan Jump 20 İHA’nın tedariki için 46,6 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Pretolani ayrıca, “AW249 tarafında, ordunun taktik bir İHA olarak seçtiği Jump 20 ile mürettebatlı-mürettebatsız birlikte çalışma konseptinin uygulama aşamasına zaten geçmiş durumdayız.” dedi. Bununla beraber, Pretolani, drone entegrasyonunun helikopter teslimatlarının 2028’de başlamasından bağımsız olduğunu; arayüzün “birden fazla drone ile” çalışacak şekilde tasarlandığını söyledi.