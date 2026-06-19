Baykar’ın ortağı, yine yaptı yapacağını! Dev hamleyi tüm dünyaya duyurdular

Helikopterin tam ölçekli bir modelinin yanında duran şirket yöneticileri, platformun yalnızca bir helikopter olarak değil, aynı zamanda mürettebatlı ve mürettebatsız platformların birlikte çalışma ağında bir komuta düğümü olarak tasarlandığını ve bu ağın ise aynı anda birden fazla dronu kontrol edebildiğini belirtti. Yetkililer, İtalyan kuvvetleri için yüksek üretim ve teslimat hızları hedeflediklerini de söyledi. Breaking Defense tarafından yapılan habere göre Leonardo’nun Helikopter Pazarlama, Askeri Özel Platformlar Direktörü Roberto Pretolani, Berlin Air Show’da (ILA Berlin) gazetecilere süreç hakkında bilgi verdi.