Baykar yeni silahını dünyaya ilan etti: SİVRİSİNEK
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'nin savunma devi Baykar, K2 insansız hava aracının ardından bir yeni silahı daha kamuoyuna tanıttı. Yeni silahın adı SİVRİSİNEK olarak açıklandı.

Defenceturk'te yer alan habere göre, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen yeni nesil kamikaze İHA K2 ve dolanan mühimmat SİVRİSİNEK, Keşan Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen demo faaliyetinde yapay zekâ destekli sürü otonomisi, GNSS’ten bağımsız seyrüsefer, otomatik hedef tespiti ve taarruz kabiliyetlerini sergiledi.

K2 Kamikaze İHA ve SİVRİSİNEK dolanan mühimmat, kamuoyunun karşısına ilk kez 5-9 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek SAHA 2026’da çıkacak.

17 Nisan’da gerçekleştirilen demo faaliyeti 5 adet K2 Kamikaze İHA’nın 5 dakika içerisinde gerçekleştirdiği sıralı kalkışlarla başladı. Havalanan platformlar, “sağ kademe”, “çizgi”, “V” ve “Turan” formasyonlarında devriye uçuşu icra etti.

Bu sürece Baykar tarafından geliştirilen yeni bir platform olan 10 adet SİVRİSİNEK dolanan mühimmat da dâhil olarak K2 Kamikaze İHA’ların altında sürü oluşturdu. Bayraktar TB2, TB3 ve AKINCI TİHA ise sürü uçuşuna eşlik ederek operasyonu havadan görüntüledi.

Demo faaliyetinin önemli teknik noktalarından birini elektronik harp ortamlarına karşı geliştirilen çözümler oluşturdu. Yapay zekâ destekli görsel navigasyon yazılımı kullanılarak GNSS’ten (Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemleri) bağımsız, konum belirleme ve seyrüsefer yapabilme kabiliyeti gösterildi. GNSS bağımsız bir ortamda otonom seyrüsefer yeteneklerini başarıyla sergileyen K2 ve SİVRİSİNEK Kamikaze İHA’lar yapay zeka destekli otomatik hedef tespiti ve otomatik taarruz yeteneklerini de sergiledi.

Demo kapsamında SİVRİSİNEK dolanan mühimmatlardan oluşan bir filo belirlenen koordinatlara dalış gerçekleştirdi. Sürüden ayrılan bir K2 Kamikaze İHA, belirlenen koordinata yüksek hızla dalış icra ederek pas geçti. Demo faaliyetinin son aşamasına ise farklı sınıflardaki 18 insansız hava aracından (5 K2, 10 SİVRİSİNEK, 1 Bayraktar TB2, 1 TB3 ve 1 AKINCI) oluşan sürü grubu, “V” formasyonuyla bir araya gelerek uçuşu izleyen heyeti selamladı.

Baykar tarafından geliştirilen yeni nesil dolanan mühimmat SİVRİSİNEK, 1000 kilometreyi aşan menziliyle operasyonel derinliği üst seviyeye taşıyor. Yapay zekâ desteğiyle sürü içerisinde kesintisiz haberleşebilen SİVRİSİNEK platformları, tespit edilen hedefleri kendi aralarında anlık olarak paylaşabiliyor. GNSS sinyallerinin bulunmadığı veya yoğun karıştırmanın olduğu zorlu ortamlarda dahi yapay zekâ tabanlı görsel konum bulma yeteneğiyle görev icra eden SİVRİSİNEK, yüksek otonomi kabiliyetiyle muharebe sahasında gerçekleştirilecek stratejik görevlerde öne çıkıyor.

Yorumlar

Fetösavar kardeşiniz

Demek ki bu sinek bir yahudinin burnundan girecek ve kendisi başına vura vura öldürecek !.... İçimin yağları eridi....

malatyalı

böyle bir komşu ister misiniz?yada yahudi bir komşumu bu zihniyette bir insan mı komşunuz olsun karar sizin.
