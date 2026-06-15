Baykar ölümcül hamleyi yaptı: Her tarafı ANTIDOT 2-U ile donattılar
Baykar, Bayraktar TB3 insansız hava araçlarıyla ilgili tarihi bir hamle yaptı. TB3 SİHA'lar ANTIDOT 2-U elektronik harp podlarıyla donatıldı.
Baykar, Bayraktar TB3 insansız hava araçlarıyla ilgili tarihi bir hamle yaptı. TB3 SİHA'lar ANTIDOT 2-U elektronik harp podlarıyla donatıldı.
GDH Haber'de yer alan habere göre, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından icra edilen Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı sırasında Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının (SİHA), ASELSAN tarafından geliştirilen ANTIDOT 2-U elektronik harp podlarıyla donatıldığı görüldü.
TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi hücum gemisinden görev yapan Bayraktar TB3'ün, ANTIDOT 2-U/EA 200 elektronik taarruz ve ANTIDOT 2-U/ES 100 elektronik destek podlarını taşıdığı tespit edildi.
Daha önce AKINCI ve Bayraktar TB2 platformlarına entegre edilen sistemlerin Bayraktar TB3'e de kazandırılması, platformun görev yelpazesini önemli ölçüde genişletiyor.
ANTIDOT 2-U/EA 200, önceki ANTIDOT 2-U/EA 1XX mini pod ailesine kıyasla daha yüksek çıkış gücü sağlayan bir elektronik taarruz sistemi olarak geliştirildi.
ANTIDOT 2-U/ES 100 ise düşman radarlarına karşı yön ve konum tespiti yapabilen kapsamlı bir elektronik destek podu olarak öne çıkıyor. Sistem, ANTIDOT 2-U/EA 200 ile koordineli şekilde çalışarak radar ve hava savunma unsurlarına yönelik elektronik harp görevlerinin icra edilmesine imkân tanıyor.
Elektronik harp podlarının Bayraktar TB3'e entegrasyonu, platformun özellikle suüstü harbi (ASuW) ve amfibi harekât görevlerindeki etkinliğini artırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu kabiliyet sayesinde Bayraktar TB3'ün gemi ve kıyı konuşlu radarları tespit etme, elektronik baskı uygulama ve hava savunma sistemlerinin etkisini azaltma gibi görevlerde kullanılabilmesi hedefleniyor.
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