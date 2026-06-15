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#1
Foto - Baykar ölümcül hamleyi yaptı: Her tarafı ANTIDOT 2-U ile donattılar

GDH Haber'de yer alan habere göre, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından icra edilen Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı sırasında Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının (SİHA), ASELSAN tarafından geliştirilen ANTIDOT 2-U elektronik harp podlarıyla donatıldığı görüldü.

#2
Foto - Baykar ölümcül hamleyi yaptı: Her tarafı ANTIDOT 2-U ile donattılar

TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi hücum gemisinden görev yapan Bayraktar TB3'ün, ANTIDOT 2-U/EA 200 elektronik taarruz ve ANTIDOT 2-U/ES 100 elektronik destek podlarını taşıdığı tespit edildi.

#3
Foto - Baykar ölümcül hamleyi yaptı: Her tarafı ANTIDOT 2-U ile donattılar

Daha önce AKINCI ve Bayraktar TB2 platformlarına entegre edilen sistemlerin Bayraktar TB3'e de kazandırılması, platformun görev yelpazesini önemli ölçüde genişletiyor.

#4
Foto - Baykar ölümcül hamleyi yaptı: Her tarafı ANTIDOT 2-U ile donattılar

ANTIDOT 2-U/EA 200, önceki ANTIDOT 2-U/EA 1XX mini pod ailesine kıyasla daha yüksek çıkış gücü sağlayan bir elektronik taarruz sistemi olarak geliştirildi.

#5
Foto - Baykar ölümcül hamleyi yaptı: Her tarafı ANTIDOT 2-U ile donattılar

ANTIDOT 2-U/ES 100 ise düşman radarlarına karşı yön ve konum tespiti yapabilen kapsamlı bir elektronik destek podu olarak öne çıkıyor. Sistem, ANTIDOT 2-U/EA 200 ile koordineli şekilde çalışarak radar ve hava savunma unsurlarına yönelik elektronik harp görevlerinin icra edilmesine imkân tanıyor.

#6
Foto - Baykar ölümcül hamleyi yaptı: Her tarafı ANTIDOT 2-U ile donattılar

Elektronik harp podlarının Bayraktar TB3'e entegrasyonu, platformun özellikle suüstü harbi (ASuW) ve amfibi harekât görevlerindeki etkinliğini artırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu kabiliyet sayesinde Bayraktar TB3'ün gemi ve kıyı konuşlu radarları tespit etme, elektronik baskı uygulama ve hava savunma sistemlerinin etkisini azaltma gibi görevlerde kullanılabilmesi hedefleniyor.

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