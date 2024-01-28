Bayern Münih Boey'i böyle açıkladı

"Bu benim için bir hayalin gerçekleşmesi. Bayern gibi büyük bir kulüpte oynamak benim için bir onur. Yeni takımımı ve gelecekte bu harika oyuncularla oynamayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Bir oyuncu olarak hücum yapmayı seven bir defans oyuncusuyum, savunmada olduğu kadar önde de yer almaktan mutluyum."