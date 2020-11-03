Bayburt Kalesi görenleri hayran kaldı! Her şey 10 santimetrelik kırık örnekle başladı

En büyük zorluk: Çalışmaların titizlikle yapıldığını ifade eden Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, "Evliya Çelebi, Bayburt ziyaretini anlatırken Bayburt Kalesi’nin ihtişamından bahseder ve ‘Bayburt Kalesi’ndeki çiniler şehre öyle bir ışık salmaktadır ki adeta şehir, ay ve gün ışığında aydınlanmaktadır’ der. Evliya Çelebi’nin de sevgisine mazhar olmuş kalemizi çinilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projede en büyük zorluk, hangi motiflerin kullanıldığını tespit etmekti." dedi. Çini motiflerine kavuşacak: Kale için daha çok hizmet yapacaklarını belirten Epcim "Selçuklu motifleri ayrıca Ulu Cami’de kullanılan çini motifleri vardı. Titiz bir çalışma sonucunda tespitlerimizi yaptık ve bu noktaya geldik. 800 yıllık motifleri aslına uygun bir şekilde Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’ndan aldığımız karar ve oradaki hocalarımızın desteğiyle ortaya çıkardık, bu motiflere ulaştık. Yaklaşık bir ay içerisinde Bayburt Kalesi, çini motiflerine kavuşacak. Bayburt Kalesi için daha yapacağımız çok hizmetler olacak" diye konuştu.