  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Çanakkale'nin sözlü kültüründe kullanılan kelimeler Kent Lügatı sergisinde ‘dile’ geldi

Arsız Müjde’nin yüzünden başına neler geldi neler! Film sahnesi paylaşırken 2 kez düşünün

Oyuncu Celil Nalçakan kaza geçirdi! Görüntüler ortaya çıktı!

İki arkadaşın iki teker üstünde Umre yolculuğu

Sözcü’den şutlanan Uğur Dündar’dan şaşırtan karar! “Yok artık” diyeceksiniz

Ve bölge halkının dört gözle beklediği dönem geldi! Tanesini tamı tamına 6 bin liraya satıyorlar

En çok kahve içen millet belli oldu! Türkiye'nin 30 katı tüketiyorlar!

İBB depolarda göz göre göre çürüttü! İstanbullunun parası hurdaya döndü

İki müslüman ülke çatıştı: 4 kişi hayatını kaybetti!

Batman’da yeraltından gizemli cami çıktı! Mezar ve küpler uzmanları şoke etti
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Arsız Müjde’nin yüzünden başına neler geldi neler! Film sahnesi paylaşırken 2 kez düşünün

DHA Giriş Tarihi:
Arsız Müjde’nin yüzünden başına neler geldi neler! Film sahnesi paylaşırken 2 kez düşünün

Ahlaksız filmleriyle tanınan Müjde Ar, 'Şalvar Davası' filminden sahne paylaşan vatandaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

#1
Foto - Arsız Müjde’nin yüzünden başına neler geldi neler! Film sahnesi paylaşırken 2 kez düşünün

Adana’da Ali Çapar, sosyal medya hesabından Şener Şen ve Müjde Ar'ın başrollerini oynadığı ‘Şalvar Davası’ filminden bazı sahneleri paylaştı. 3 ay önce bu sahnelerin paylaşılması nedeniyle Müjde Ar'ın avukatları tarafından Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet suçundan Ali Çapar hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Polis merkezine çağrılan Ali Çapar’ın ifadesi alındı. Çapar, paylaşımları 3 ay önce eğlence amaçlı yaptığını, bunun bir suç olduğunu bilmediğini söyledi.

#2
Foto - Arsız Müjde’nin yüzünden başına neler geldi neler! Film sahnesi paylaşırken 2 kez düşünün

#3
Foto - Arsız Müjde’nin yüzünden başına neler geldi neler! Film sahnesi paylaşırken 2 kez düşünün

‘TELİF ÜCRETİNİ ÖDEYECEK DURUMUM YOK’ - Ali Çapar, yaptığı paylaşımların herhangi bir kazanç amacı taşımadığını belirterek talep edilme ihtimali olan telif ücretini ödeme gücünün olmadığını söyledi. Polise ifade vermeye gittikten sonra sosyal medya hesaplarındaki tüm içerikleri kaldırdığını anlatan Çapar, şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Arsız Müjde’nin yüzünden başına neler geldi neler! Film sahnesi paylaşırken 2 kez düşünün

“Sosyal medyadaki bütün paylaşımlarımı sildim, kendi fotoğraflarımı ve videolarımı bile kaldırdım. Biz bu videoları eğlence olsun diye paylaşıyorduk. Müjde Ar’ın avukatları ara bulucu aracılığıyla benden telif ücreti isteyecek. Araştırmalarıma göre 50 bin ile 150 bin TL arasında bir tutar çıkıyor. Asgari ücretle çalışan bir işçiyim. Kiracıyım, 3 çocuğum var. Bu miktarı karşılamam mümkün değil. Ben Müjde Ar’ı çok seviyorum, severek izliyoruz. Kendisi tarafından böyle bir şeyin başıma gelmesi beni çok üzdü”

#5
Foto - Arsız Müjde’nin yüzünden başına neler geldi neler! Film sahnesi paylaşırken 2 kez düşünün

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA DİKKAT EDİLMELİ’ - Son dönemlerde telif hakkının artan şikayetlerden biri olduğunu aktaran Avukat Nazlı Yılmaz, mağduriyetin giderilmesi adına vatandaşların sosyal medya paylaşımlarına dikkat etmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

#6
Foto - Arsız Müjde’nin yüzünden başına neler geldi neler! Film sahnesi paylaşırken 2 kez düşünün

“Son dönemlerde vatandaşların sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar nedeniyle ifade vermeye davet edildikleri, haklarında suç duyurusunda bulunulduğu ve ara buluculuk başvurularının yapıldığı belirtiliyor. Başvuruların içeriğini, kişilerin kendilerine ait bireysel sosyal medya hesaplarında paylaştıkları video kesitleri, beğendikleri film sahneleri ve paylaştıkları şarkılar oluşturuyor. Bu paylaşımlar nedeniyle vatandaşlar çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor. Bu yaptırımların temel nedeni, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında ihlal edilen haklar. Kanunun 25’inci ve 71’inci maddelerinde konuya ilişkin düzenlemeler bulunuyor. Kanunun 75’inci maddesinde, bir sanatçının eserine ait video klip gibi içeriklerin izinsiz paylaşılması halinde 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Ancak bireysel sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar için kanunda istisna bulunduğundan, bu tür durumlarda hapis cezası uygulanmıyor. Buna rağmen, paylaşımların telif ve fikri hakları ihlal etmesi nedeniyle kişiler hakkında maddi ve manevi tazminat talepli süreçler başlatılabiliyor. Konuya ilişkin yargılamalar devam ederken, vatandaşların zarar görmemesi için izinsiz içerik paylaşmamalarını tavsiye ediyorum”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İspanya'dan Rojin kararı
Gündem

İspanya'dan Rojin kararı

Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik öneme sahip cep telefonu incelemesi için Türkiye’nin uluslararası isti..
28 Şubat kafası hortladı! Göreve gelen başörtülü genel müdüre laikçi linçi
Gündem

28 Şubat kafası hortladı! Göreve gelen başörtülü genel müdüre laikçi linçi

Dijital içerik platformu GAİN’in Genel Müdürü Aliye Ertuğrul, sosyal medyada başörtüsü saldırısına uğradı. Aralarında gazetecilerinde bulund..
Doğu’da dev bağlantı adım adım tamamlanıyor! Bakan tarih verdi, gözler artık o güne çevrildi!
Gündem

Doğu’da dev bağlantı adım adım tamamlanıyor! Bakan tarih verdi, gözler artık o güne çevrildi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum ile Rize’yi birbirine bağlayacak Dallıkavak Tüneli için net konuştu. Yapımı süren v..
O isimler görevden alındı! Yerinen atanan isimler Resmi Gazete’de yayınlandı
Gündem

O isimler görevden alındı! Yerinen atanan isimler Resmi Gazete’de yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Futbolda bahis soruşturmasında yeni gelişme! Çok sayıda yönetici ve futbolcu hakkında gözaltı kararı
Spor

Futbolda bahis soruşturmasında yeni gelişme! Çok sayıda yönetici ve futbolcu hakkında gözaltı kararı

Futbolda bahis soruşturması genişliyor. Çok sayıda profesyonel futbolcu ve bazı kulüp yöneticileri hakkında gözaltı kararı çıktı...
Sabancı'da Cuma vakti ders olmasın
Gündem

Sabancı'da Cuma vakti ders olmasın

Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye özgürlükler noktasında önemli mesafe kat ederken, Sabancı Üniversitesi’nde patlak veren uygulama huzur..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23