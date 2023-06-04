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Hayat-Aktüel
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Batman'da kartpostallık dolunay görüntüsü!

2023-06-04 23:37:07
Batman'da kartpostallık dolunay görüntüsü!

Batman'da akşam saatlerinden itibaren gökyüzünde beliren dolunay görsel şölen oluşturdu.

#1
Foto - Batman'da kartpostallık dolunay görüntüsü!

Dolunayın muhteşem görüntüsü Batman Üniversitesi'nde kaydedildi.

#2
Foto - Batman'da kartpostallık dolunay görüntüsü!

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'nde bulunan Teknokent ile birlikte oluşan anlar fotoğraflandı.

#3
Foto - Batman'da kartpostallık dolunay görüntüsü!

O anlara şahitlik edenler dolunayın görüntüsüyle mest oldu.

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