2023-06-04 23:37:07 Batman'da kartpostallık dolunay görüntüsü!
Batman'da akşam saatlerinden itibaren gökyüzünde beliren dolunay görsel şölen oluşturdu.
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Batman'da akşam saatlerinden itibaren gökyüzünde beliren dolunay görsel şölen oluşturdu.
Dolunayın muhteşem görüntüsü Batman Üniversitesi'nde kaydedildi.
Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'nde bulunan Teknokent ile birlikte oluşan anlar fotoğraflandı.
O anlara şahitlik edenler dolunayın görüntüsüyle mest oldu.
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