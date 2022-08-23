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Batman'da feci kaza! Ölüler ve yaralılar var

2022-08-23 08:39:39
Batman'da feci kaza! Ölüler ve yaralılar var

Ülkemizde son günlerde yaşanan kazaların ardı arkası kesilmiyor.

#1
Foto - Batman'da feci kaza! Ölüler ve yaralılar var

Batman-Hasankeyf birinci köprüde Irak uyruklu sürücünün kullandığı 24 A 7045 plakalı otomobil, 21 AAL 22 plakalı hafriyat kamyonetine arkadan çarptı.

#2
Foto - Batman'da feci kaza! Ölüler ve yaralılar var

Otomobilin kağıt gibi ezildiği kazada 2’si kadın 3 kişi olay yerinde feci şekilde can verdi, 1 kişi ise ağır yaralandı.

#3
Foto - Batman'da feci kaza! Ölüler ve yaralılar var

AFAD araç içerisinde sıkışanları çıkardı Araç içinde sıkışan vatandaşlar AFAD tarafından çıkartıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

#4
Foto - Batman'da feci kaza! Ölüler ve yaralılar var

Yaralı, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

#5
Foto - Batman'da feci kaza! Ölüler ve yaralılar var

İHA'nın haberine göre, kaza nedeniyle köprü bir süre trafiğe kapatıldı.

#6
Foto - Batman'da feci kaza! Ölüler ve yaralılar var

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