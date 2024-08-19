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Aktüel
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Batman’da düğün konvoyunda kaza

2024-08-19 08:29:17
Batman’da düğün konvoyunda kaza

Batman’da bir düğün konvoyunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Foto - Batman’da düğün konvoyunda kaza

Edinilen bilgilere göre Batman’da bir düğünün ardından salondan ayrılan davetliler gelin-damat konvoyuna eşlik etti. Konvoydaki sürücülerden ikisi Bayındırlık Mahallesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybederek çarpıştı.

#2
Foto - Batman’da düğün konvoyunda kaza

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet orta refüje çarptıktan sonra takla atarak durdu. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Batman’da düğün konvoyunda kaza

Yaralılar olay yerindeki müdahelenin ardından Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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