2024-08-19 08:29:17 Batman’da düğün konvoyunda kaza
Batman’da bir düğün konvoyunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Batman’da bir düğün konvoyunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Batman’da bir düğünün ardından salondan ayrılan davetliler gelin-damat konvoyuna eşlik etti. Konvoydaki sürücülerden ikisi Bayındırlık Mahallesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybederek çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet orta refüje çarptıktan sonra takla atarak durdu. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki müdahelenin ardından Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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