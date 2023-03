Batı'nın Türkiye hayali: Erdoğan giderse olur? Reuters madde madde sıraladı

Reuters'ta yayınlanan makalede 'Erdoğan Sonrası Soğuktan Gelen Türkiye' (A post-Erdogan Turkey could come in from the cold) başlığı kullanıldı. 'Soğuktan gelen' tabiri, ünlü MI6 ajanı John Le Carre'nin Soğuktan Gelen Casus adlı romanı ile geniş kitleler tarafından benimsendi. Tercih edilen bu başlıkla Türkiye'nin Rus etkisinden (soğuktan) çıkarak yeniden Batı etkisine gireceğine gönderme yapılıyor.