Batı’da ne varsa Doğu ya da var! Yeni Diyarbakır'ı görenler şaşkına dönüyor

"BİR YANI TARİH BİR YANI METROPOL" Kayapınar’da 150 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Karaman, kente ışık yakıldığını, bir yanının medeniyet, diğer yanının ise metropole dönüştüğünü vurguladı. Başkan Karaman, “Burası Kayapınar, burası Diyarbakır. Ben farklı meselelerle bunu ifade etmekten memnuniyet duyuyorum. Diyarbakır’ın bir yüzü bin yıllık bir medeniyete beşiklik, ev sahipliği yapan Sur ilçemiz, Diyarbakır’ın diğer tarafı da modern yüzü Kayapınar. Burası 410 bin nüfuslu bir ilçe. Birkaç ay sonra 2022 yılı nüfusumuz açıklanacak. Muhtemelen bunun üstüne tahmin ediyorum ki geçmişin ortalamalarına baktığımızda 20 bin civarında daha nüfus üzerine koyacağız" şeklinde konuştu. İlçenin her geçen gün parlayan bir yıldız olduğunu söyleyen Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü: