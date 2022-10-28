Batı’da ne varsa Doğu ya da var! Yeni Diyarbakır'ı görenler şaşkına dönüyor

"Nüfusu, imkanları ve yaşam konforu artıyor. Bizim hizmet alanımız genişliyor. İnsanlar daha çok Kayapınar’da yaşıyor. Burası Diyarbakır’ın modern yüzü. Modern Kayapınar. Biz de bunu sık sık vurguluyoruz insanların aklına nakşetmek için. Niçin modern diyoruz, gelişmiş bir mimari durumu var buranın. Caddeleriyle, yollarının genişliğiyle, spor parkımız gibi birçok örneğe sahip olmasıyla, modern kamu binalarıyla, modern kamu hastaneleriyle, modern devlet okullarıyla, modern özel okullarıyla, modern binalarıyla, gelişmiş siteleriyle, kişi başına düşen yeşil alanlarıyla birçok açıdan Türkiye’deki birçok ilçeden kendini ayırabilen yerin adıdır Kayapınar. Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı hizmetlerimiz arasında bilim parkımız, eğitim akademimiz, kadın yaşam merkezimiz, kurslarımız, spor merkezlerimiz var. Bu hizmetlerimiz son 1 yılda toparlanmış ve hayata geçirilmiş yatırımlar, hızlı devam ediyor.”