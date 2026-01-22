Elon Musk'ın otomobili kan kaybediyor! Alman devi tahtı geri aldı!
2025’te Avrupa’nın en çok elektrikli araç satan markası Volkswagen oldu. Volkswagen, tahtı rakibinin elinden aldı.
Elektrikli araç pazarında uzun yıllardır zirvede yer alan Tesla, 2025 yılında Avrupa’da önemli bir kayıp yaşadı. Yıllar boyunca kıtanın en çok satan elektrikli otomobil markası olan şirket, artık yerini köklü bir rakibine bıraktı.
Dataforce verilerine göre Volkswagen, 2025 yılında Avrupa’da 274.417 adet tam elektrikli araç satarak bir önceki yıla göre V büyüme kaydetti.
Tesla ise aynı dönemde satışlarını ' oranında düşürerek 238.765 adede geriledi. Bu sonuçlarla birlikte Volkswagen, Avrupa’nın yeni elektrikli lideri oldu.
Her ne kadar marka bazında Tesla geriye düşmüş olsa da, Model Y halen Avrupa’nın en çok satan elektrikli otomobili olmayı sürdürdü.
Modelin satışları 2025’te 151.331 adet olarak kaydedildi. Ancak bu rakam, 2024’teki 210.265 adetten yüzde 28 düşüş anlamına geliyor.
Listenin ikinci sırasında Skoda Elroq (94.106 adet), üçüncü sırasında ise Tesla Model 3 (86.261 adet) yer aldı. Dördüncü sırada Renault 5 E-Tech (81.517 adet), beşinci sırada ise VW ID.4 (80.123 adet) bulunuyor.
Toplam Avrupa elektrikli araç satışları 2,58 milyon adede ulaşarak bir yılda yaklaşık 0 büyüme gösterdi. VOLKSWAGEN’İN GÜCÜ: GENİŞ ELEKTRİKLİ ARAÇ PORTFÖYÜ Volkswagen’in Tesla’yı geçmesindeki temel etken, geniş ürün yelpazesi oldu. Marka, farklı segmentlerde sunduğu ID serisi modellerle hem şehir içi hem de uzun menzil ihtiyaçlarına hitap etti.
VW ID.4: 80.123 adet satışla #,8 artış, VW ID.3: 78.667 adet satışla D,4 artış, VW ID.7: 76.368 adet satışla 7,2 artış.
Bu üç model, markanın toplam elektrikli satışlarının yüzde 85’ini oluşturdu. Tesla Model 3, 86.261 adetle hâlâ güçlü bir performans sergilese de, genel tablo Volkswagen lehine döndü.
2025’te Avrupa’daki en çok satan elektrikli otomobil markaları. Bu tablo, Alman otomotiv endüstrisinin elektrikli araç dönüşümünde güçlü bir konum elde ettiğini gösteriyor.
Volkswagen’in başarısı yalnızca elektrikli segmentle sınırlı kalmadı. Marka, şarj edilebilir hibrit (plug-in hybrid) araçlarda da 159.173 satış ile liderliği elde etti. Bu rakam, önceki yıla göre 5 artış anlamına geliyor.
Benzinli araçlarda 737.821 adet, dizel araçlarda ise 269.277 adet satışla Avrupa genelinde birinci sırada yer aldı. Dizel segmentinde Mercedes’i kıl payı geride bırakan Volkswagen, klasik hibrit segmentinde ise Toyota’nın arkasında ikinci oldu.
Marka, 2026’da piyasaya süreceği hibrit motorlu yeni T-Roc modeliyle bu alanda da zirveye çıkmayı hedefliyor.
Tesla için 2025 yılı, Avrupa pazarında stratejik bir dönüm noktası oldu. Marka, Çin ve ABD’de büyümesini sürdürürken, Avrupa’daki rekabetin sertleşmesiyle pazar payını kaybetti.
Buna karşılık Volkswagen, fiyat rekabeti, üretim çeşitliliği ve yerel üretim kapasitesi sayesinde Tesla’nın önüne geçti. Uzmanlara göre 2026 yılı, “Tesla’nın Avrupa’daki hakimiyetinin kalıcı olarak kırıldığı” bir yıl olabilir.
2025 itibarıyla Volkswagen, Avrupa’nın yeni elektrikli lideri konumuna yükseldi. Tesla hâlâ bireysel model satışlarında güçlü olsa da, Alman devinin geniş ürün yelpazesi ve üretim stratejisi, elektrikli mobilitenin geleceğinde dengeleri kökten değiştirmeye başladı. Haber Kaynağı: Autonews
