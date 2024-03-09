Batı Afrika'nın en büyük camisi ramazana hazır

Adını Müridi tarikatının lideri Şeyh Ahmadou Bamba'nın "Cennete giden yol" anlamına gelen Massalikoul Jinaan kasidesinden alan cami, Colobane semtinde devlet tarafından 6 hektarlık alana 7 yılda inşa edildi. Batı Afrika'nın en büyük camisi kabul edilen yapının altın yaldızla kaplı iç kısmında 10 bin, mermer döşemeli avlusunda 20 bin olmak üzere 30 bin kişi namaz kılabiliyor. Cami, üstünde saatin bulunduğu 78 metrelik boyuyla Senegal'in en uzun minaresine sahip. Yapının 5 minaresi, biri Kudüs'teki Kubbet-üs Sahra'ya benzeyen 9 kubbesi ve 4 mescidi bulunuyor. Cuma ve bayram namazlarında adeta dolup taşan Massalikoul Jinaan'ın inşaatında 800 işçinin yanı sıra binlerce Müridi gönüllü çalıştı. Caminin halıları Türkiye'den özel getirildi.