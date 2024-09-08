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Teknoloji-Bilişim
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Batarya devi CATL, 10.000 batarya değişim istasyonu kuracak

2024-09-08 20:07:59
Batarya devi CATL, 10.000 batarya değişim istasyonu kuracak

Batarya devi CATL, 2030 yılına kadar 10.000 adet batarya değişim istasyonu kuracak.

#1
Foto - Batarya devi CATL, 10.000 batarya değişim istasyonu kuracak

Çinli batarya devi CATL, 2030'a kadar 10.000 batarya değişim istasyonu kurmayı planladığını açıkladı.

#2
Foto - Batarya devi CATL, 10.000 batarya değişim istasyonu kuracak

Çinli batarya devi CATL, 2030'a kadar 10.000 batarya değişim istasyonu kurmayı planladığını açıkladı. Şirket ilk etapta, üç yıl içinde 3.000 değişim istasyonu kuracak.

#3
Foto - Batarya devi CATL, 10.000 batarya değişim istasyonu kuracak

Dünyanın en büyük batarya üreticisi olan CATL, 2022'nin başında batarya değiştirme markası EVOGO'yu tanıtarak bu alana adım attı.

#4
Foto - Batarya devi CATL, 10.000 batarya değişim istasyonu kuracak

Hali hazırda Çin'de 12 istasyonu bulunan şirket, batarya değişim istasyonu ağını 2025'e kadar 30 şehirde 500'ün üstüne çıkaracak, 2026'da ise 70'ten fazla şehire yayılarak 1.500 rakamına ulaşmayı planlıyor.

#5
Foto - Batarya devi CATL, 10.000 batarya değişim istasyonu kuracak

Bu rakam, 2027'de 3.000'e, 2030'da ise 10.000'e çıkacak. İddialı hedeflere sahip olan CATL, NIO'yu geçerek bu alanda dünyanın en büyük servis ağını kurmayı hedefliyor.

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